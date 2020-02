Tatăl lui George Burcea, acuzații dure la adresa fiului său

Tatăl lui Burcea neagă acuzațiile făcute de actor. Mai mult, Nelu Burcea, care a fost închis pentru crimă, a declarat în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena 1 că fiul său l-a atacat.

„Zice: ce i-ai făcut tu lui mama o să-ţi fac eu ţie. Deschide cu mâna stângă portiera, bagă mâna lângă maneta de viteze şi scoate ceva. Îl întinde în lungul piciorului, eu văd că luceşte, era întuneric, dar erau becuri din astea, şi omul dă să vină spre mine”, a afirmat Nelu Burcea.

„Când am văzut, m-am dat în spate, m-a alergat în faţa bisericii. A vrut să mă omoare. Apoi a ieşit toată lumea, el s-a blocat în maşină. El mă acuză că sunt criminal, dar nici eu nu vreau să mai vorbesc cu un mincinos şi cu un hoţ. El a devenit violent din cauza alcoolului”, a mai spus tatăl lui George.

Afirmațiile bărbatului vin după ce soțul Andreei Bălan a dezvăluit că a fost abuzat și maltratat de tatăl său pe când era doar un copil.

„Am avut o copilărie violentă, tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră, o bătea pe mama des, am suferit mult din cauza lui. Ei nu mai sunt împreună de mulți ani. Și eu am luat bătaie de la tata. Am fost abuzat. Mă bătea și am crescut în ritmul acesta”, a declarat George Burcea la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram

