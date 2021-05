Tatăl lui Adele (33 de ani), Mark Evans, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, răpus de cancer. Solista și tatăl ei nu țineau legătura, bărbatul părăsindu-le pe artistă și pe mama ei când fiica lui avea doar 3 ani.

De-a lungul trecerii anilor, Mark a susținut că el și Adele au reluat legătura, cântăreața negând de fiecare dată declarațiile sale. Solista și-a făcut sentimentele clare în anul 2017, când a acceptat premiul Grammy pentru cea mai bună piesă a anului.

În discursul de acceptare, Adele i-a spus managerului ei: „Te iubesc de parcă-mi ești tată. Nu-mi iubesc tatăl, asta este chestia. Deci asta nu înseamnă mult. Te iubesc așa cum mi-aș putea iubi tatăl”.

Tatăl lui Adele a murit la 57 de ani. Bărbatul avea cancer

Cu toate acestea, în alte interviuri, Adele a precizat: „Nu îl urăsc, este tatăl meu”. Totodată, surse apropiate artistei au declarat că solista va fi tristă atunci când bărbatul se va stinge din viață.

„Beam câte doi litri de vodka pe zi și trei litri de bere. Am băut așa timp de trei ani de zile. Doar Dumnezeu știe cum am supraviețuit”, mărturisea bărbatul în trecut, pentru The Sun.

„Eram rușinat profund de ceea ce devenisem și știam că cel mai bun lucru pe care îl puteam face pentru Adele era să nu o las vreodată să mă vadă în acea stare”, a continuat Mark.

Adele a fost crescută de mama ei, Penny Adkins, după ce bărbatul le-a părăsit. Mark a vorbit despre lupta lui cu cancerul începând din anul 2013, precizând, la vremea aceea, că nu-și va cunoaște niciodată nepotul, Angelo (8 ani), fiul lui Adele. Nu este clar dacă l-a cunoscut vreodată.

Angelo este fiul lui Adele din fostul ei mariaj cu Simon Konecki (47 de ani). Perechea a divorțat în septembrie 2019. Simon și Adele și-au început relația în anul 2011, iar fiul lor s-a născut un an mai târziu, în 2012. S-au căsătorit în mai 2016, mariajul lor durând trei ani și câteva luni.

După aproape doi ani de la divorț, artista iubește din nou. Adele s-a îndrăgostit de un prieten din copilărie. „Adele iubește și, chiar dacă vrea să țină secretă identitatea iubitului ei, nu își ascunde fericirea față de familie și prieteni”, a spus o sursă apropiată solistei.

Aceeași sursă a dezvăluit că relația „a apărut din senin” după ce Adele s-a reîntors în Londra, când restricțiile impuse de pandemia de coronavirus au fost ridicate în Marea Britanie.

„Prietenia lor a luat o turnură neașteptată după o seară în care au băut în compania mai multor prieteni comuni. Amândoi au realizat că au sentimente unul pentru celălalt”, a mai spus sursa.

„Având în vedere că aveau deja fundația unei prietenii, relația lor a avansat rapid. Amândoi sunt atât de fericiți”, a continuat. Aceeași sursă a dezvăluit că noul bărbat din viața ei o face pe artistă și mai dornică să devină din nou mamă.

Adele plănuia să devină mamă pentru a doua oară încă din 2016. „Fiul meu va împlini 4 ani foarte, foarte curând. Devin emotivă pentru că atunci când va împlini 4 ani nu va mai fi bebelușul meu. Pântecele meu începe să doară. Îmi spune: «Bebe, bebe, bebe. Am nevoie de un bebe!». Nu sunt încă însărcinată”, spunea atunci.

Foto: Profimediaimages.ro