Jeremy Jackson, mărturisiri dureroase despre fost soție, Loni Willson, care a ajuns pe străzi. „Pierderea ei a fost ca moartea cuiva!”

Jeremy Jackson, actoprul din „Baywatch”, care a fost căsătorit cu fostul model Loni Willison, a vorbit pentru prima dată deschis despre fosta lui soție și despre evenimentele care au dus la sfârșitul căsniciei sale. Loni a ajuns într-o stare deplorabilă și trăiește pe străzi.

Jeremy Jackson rupe tăcerea despre fost soție, Loni Willson, care a ajuns pe străzi

Când au apărut fotografii cu Loni Willison, în 2018, într-o stare jalnică și trăind pe străzi, căutând prin tomberoane, nimeni nu a fost mai șocat ca fostul ei soț să o vadă așa.

La momentul acela, cei doi nu se mai intersectaseră de patru ani, după o despărțire cu scandal ce s-a finalizat cu un apel la numărul de urgențe.

„Pierderea ei a fost ca moartea cuiva și am încercat să o aduc înapoi și nu am putut”, a spus Jackson, deschizându-se pentru prima dată inima despre evenimentele care au dus la sfârșitul căsătoriei, într-un interviu exclusiv pentru DailyMail.

Citeşte şi: Actriţa sex-simbol din „Baywatch”, de nerecunoscut, după ce a fost diagnosticată cu cancer. A pierdut lupta cu kilogramele în plus din cauza bolii

Citeşte şi: Desfigurată de sărăcie, Loni Willison, fosta soție a lui Jeremy Jackson din „Baywatch”, filmată în timp ce căuta mâncare în tomberoane

Citeşte şi: Declinul sfâșietor al fostului model Loni Willison. De ce locuiește pe străzi și cum se protejează de temperaturile ridicate din California / Galerie foto

Citeşte şi: Loni Willison, fosta soție a unui star din „Baywatch”, trăiește pe străzi și mănâncă din gunoaie

El a vorbit apoi despre ultimul an cu ea, perioadă în care, după cum spune el, a văzut-o devenind din ce în ce mai paranoică, suferind atacuri de anxietate și halucinații, toate acestea contribuind la convingerea ei că el este dușamnul ei numărul unu.

Confruntarea lor finală a devenit virală după ce ea a lansat o înregistrare cu scandalul lor în 2015, marcând începutul unei perioade în care lui i-a fost foarte greu.

Acum, după ce a trecut prin depresie și abuzul de alcool, are o viață echilibrată și lucrează ca antrenor de fitness și mentor pentru alți dependenți în recuperare. Jackson a povestit cum a cheltuit mii pentru diverse medicamente și a dus-o pe Loni la ședințe de terapie. El spune că a mers în mod regulat și la biserică, în încercarea de a o ajuta să se vindece.

Dar totul a fost în zadar.

„Mi-am pierdut dragostea vieții mele. Am pierdut singura femeie pe care am cerut-o vreodată în căsătorie, singura femeie cu care mi-am dorit vreodată să mă căsătoresc. Am 44 de ani. Încă nu mi-am propus sau nu am vrut să mă căsătoresc cu altcineva. Ea a fost alegerea mea, singura alegere pe care am făcut-o vreodată și am pierdut-o” – a spus el.

Jeremy Jackson și-ar fi dorit să o salveze pe Loni Willson, dar nu a reușit

În ciuda eforturilor lui de a o ajuta, Jackson susține că ea a încercat o „preluare ostilă” a finanțelor sale, escrocând mii de dolari și punând mașina lui pe numele ei înainte ca el să-și dea seama.

Ea a început, de asemenea, să-l înregistreze în secret, acuzându-l, pe nedrept, de agresiuni fizice.

„A pus la cale totul și a început să țipe că o rănesc când nu i-am făcut nimic. Nu există dosare ale spitalului. Nu există facturi medicale. Nu există raze X, nu există imagini. Ea m-a atacat în timp ce înregistra, țipând „mă rănești!”.

A fost ultima dată când a văzut-o. „Nu am mai văzut-o din acea zi”, a spus el pentru DailyMail. „Am trecut prin cea mai mare depresie din viața mea timp de doi ani după aceea.

Timp de doi ani am fost în dezintoxicare, plângând, făcând consiliere pentru durere și pierdere, am scris scrisori de rămas-bun către ea, am făcut muncă psihiatrică terapeutică profundă pentru că mi-am pierdut dragostea vieții” – a continuat.

Foto – Profimedia / Hepta

Urmărește-ne pe Google News