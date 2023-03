Angela Bassett, lăudată pentru reacția avută după ce a pierdut Oscarul în fața actriței Jamie Lee Curtis: „Nu a fost snoabă”

Angela Bassett a pierdut premiul Oscar în fața lui Jamie Lee Curtis. Cele două artiste au fost nominalizate pentru premiul de cea mai bună actriță în rol secundar, dar vedeta din „Black Panther: Wakanda Forever” a triumfat duminică, 12 martie. Pentru că nu și-a ascuns adevărata reacție de camerele de filmat, fanii au lăudat.

Una dintre controversele de anul acesta de la premiile Oscar este reprezentată de premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Cinefilii s-au împărțit în două tabere: cei care sunt de partea lui Jamie Lee Curtis și cei care o admiră pe Angela Basset. Mulți susțin că producătoarea americană își merită titlul. De aproape jumătate de secol, activează în acest domeniu. Mai mult de atât, artista de 64 de ani nu câștigase niciun premiu Oscar până la această vârstă.

Angela Basssett, felicitată de fani pentru reacția avută după ce a pierdut în fața actriței Jamie Lee Curtis

Imediat după ce actrița a primit vestea înfrângerii, nu a ezitat să-și ascundă supărarea și s-a lăsat vizibil afectată de întreaga situație. Vedeta nici nu a zâmbit, nici nu s-a ridicat când rivala sa a primit titlul de cea mai bună actriță în rol secundar. Reacția sa a strârnit o adevărată polemică în mediul online, unii acuzând-o chiar de snobism. În acest context, mai mulți internauți au sărit să-i ia apărarea.

„Angela Bassett are voie să fie vizibil dezamăgită că nu a câștigat Oscarul”, „De fapt, apreciez mai mult că Angela nu s-a prefăcut pentru a face o impresie bună”, „Angela Bassett merită unul (un premiu Oscar, n.r.) și toată lumea știe asta”, sunt doar câteva dintre comenatriile pe care le-a primit actrița, în semn de susținere, potrivit The Independent.

Ce s-a întâmplat cu actrița din „Black Panther: Wakanda Forever” în 1992

În urmă cu mai bine de 30 de ani, actrița a fost într-o situație similară. Vedeta fusese nominalizată la categoria „cea mai bună actriță” pentru rolul său de Tina Turner în filmul „What ’s Love Got to Do With It?”. De data aceea, a fost învinsă de Jane Campion.

Cei care își aduc aminte înfrângerea dureroasă prin care a trecut actrița la vremea accea înțeleg faptul că Jamie Lee Curtis își merită premiul, dar și că vedeta nu putea să se bucure pentru rivala sa.

Reacția lui Jamie Lee Curtis, după ce a câștigat premiul Oscar

Cu doar câteva zile înainte de marele eveniment, actrița a vrut să refuze invitația, susținând, tare și clar, faptul că la vârsta sa, nimic bun nu se poate întâmpla după ora 21:00. Vedeta de la Hollywood nu se aștepta că va primi un astfel de premiu. Ca urmare, l-a dedicat imediat tututor celor care au ajutat-o să ajungă în acest punct:

„Pentru întreg grupul de artiști care au făcut acest film, tocmai am câștigat un Oscar. Tuturor oamenilor care au susținut filmele de gen pe care le-am făcut în acești ani, miilor și sutelor de mii de oameni, tocmai am câștigat un Oscar împreună!”, a spus actrița din „Psycho”.

Sursă foto: Hepta, Profi Media