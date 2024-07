Alicia Vikander a născut al doilea copil în secret: „A fost cu siguranță mai greu”. Actrița și Michael Fassbender mai au un băiat

Alicia Vikander (35 de ani) și Michael Fassbender (47 de ani) și-au extins familia cu un al doilea copil. Actrița a dat vestea într-un interviu pentru revista Elle UK.

Alicia Vikander și Michael Fassbender au devenit părinți pentru a doua oară

Alicia Vikander a confirmat că a devenit mamă pentru a doua oară într-un interviu pentru Elle UK. Câștigătioarea premiului Oscar a dezvăluit că a născut al doilea înainte să înceapă filmările pentru pelicula „Hope”. Actrița în vârstă de 35 de ani a povestit cât de solicitantă fizic a fost munca, mai ales după ce tocmai născuse.

„Fiecare femeie are o experiență atât de diferite, iar să trec prin asta a doua oară a fost cu siguranță mai greu pentru mine”, a spus Alicia Vikander, pentru sursa citată.

„Dar cred că antrenamentele au făcut-o mai ușoară. Acele nouă luni sunt ca un maraton, așa că te ajută dacă ești puternică de la început. Este atât de solicitant din punct de vedere fizic și am atât de multă admirație pentru toate femeile care au făcut asta.

Am născut de patru ori pe ecran înainte să o fac eu însămi. Treaba ta ca actor este să te prefaci, dar de fiecare dată când a trebuit să nasc (într-un film – n.red.), am spus fiecărei femei de pe platou: «Îmi pare rău!». Mă simțeam ca un impostor”, a mai povestit actrița premiată cu Oscar în 2016, pentru rolul secundar din „The Danish Girl”.

Cum s-au cunoscut Alicia Vikander și Michael Fassbender

Alicia Vikander și soțul ei, actorul Michael Fassbender, s-au căsătorit în anul 2017. Patru ani mai târziu, în 2021, au devenit părinți pentru prima oară. Actorii au împreună un fiu al cărui nume nu l-au făcut public până la acest moment.

Cuplul este stabilit în Lisabona, Portugalia, de mai mulți ani. Actorul irlandez și actrița suedeză au cunoscut succesul la Hollywood însă au ales liniștea din Lisabona. Au mai mulți prieteni stabiliți în Portugalia și au fost impresionați de bunătatea oamenilor și de faptul că se află la doi pași de plajă.

Perechea s-a întâlnit la Festivalul de Film de la Toronto și la Premiile BAFTA, dar doar pe ringul de dans, înainte să joace un cuplu în drama romantică „The Light Between Oceans” (2016). „Am crezut [că sunt un dansator bun] până când a început ea să danseze și am simțit că am două picioare stângi”, a povestit Michael Fassbender în urmă cu câțiva ani.

Alicia Vikander a experimentat un avort spontan în trecut

În 2022, Alicia Vikander a ales să vorbească public despre experiența ei personală după ce a suferit un avort spontan. În filmul „The Light Between Oceans”, personajul ei experimentează două.

„[Avortul spontan] a fost atât de extrem și de dureros încât, desigur, m-a făcut să-mi amintesc de acel film”, a declarat actrița pentru The Sunday Times. „Acel film are o altă semnificație acum.“

Foto: Hepta.ro

