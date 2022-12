Speak, primele declarații după ce a ajuns la spital: „A fost înfiorător” / VIDEO

Cântărețul Speak a făcut primele declarații, după ce în a doua zi de Crăciun a ajuns pe patul de spital. Artistul a postat un Instastory în care explică oamenilor care îl urmăresc ce s-a întâmplat.

Speak, care își aniversează astăzi ziua de nume, a postat pe Instagram un scurt filmuleț în care explică fanilor îngrijorați ce s-a întâmplat. Artistul dezvăluie și care este acum starea lui de sănătate.

Speak, de urgență la spital, în a doua zi de Crăciun

Într-o postare anterioară, Speak s-a fotografiat pe un pat de spital, în timp ce i se administrau niște perfuzii. Inițial, artistul nu a oferit detalii despre cauza pentru care a ajuns la spital și nici nu a vorbit despre problemele sale.

Fotografiile de pe instastory au fost însoțite de un simplu cuvânt „Super!”.

Astăzi, Speak a vorbit cu fanii lui și le-a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ajuns la urgențe. Artistul a mărturisit că din cauza unei răceli a avut nevoie de îngrijirile medicilor și a mers de urgență la spital.

„Bună ziua! Sunt bine. Am avut o răceală de Doamne ferește! Nu am mai răcit așa de foarte mult timp. Nu m-am putut mișca din pat, uite cearcăne! Nu am făcut febră, în schimb, nu îmi puteam mișca ochii. Mă dureau ochii în cap, amețeam rău și gâtul așa și așa. Nu am făcut febră. A fost înfiorător Crăciunul ăsta pentru noi.”, a spus Speak în postarea de pe Instagram

Ștefania a avut și ea probleme de sănătate

Speak a povestit în aceeași postare că și logodnica lui, Ștefania, a avut ceva probleme de sănătate în urmă cu câteva zile. Și aceasta a avut nevoie de tratament pentru a-și putea reveni.

„Șoarecu’ (n.r Ștefania) a fost pe 24 rău, rău. Ea a avut febră mare, și-a revenit pe 25, după perfuzii și m-a luat pe mine. Nu am dormit nu am…Dar suntem bine acum, ne revenimz. Diseară am concert în Slatina.”

Logodnica lui Speak a împlinit 26 de ani

Logodnica lui Speak, Ștefania, a împlinit vârsta de 26 de ani duminică, 25 decembrie. Fotografiile postate pe Instagram o arată pe aceasta înconjurată de oamenii ei dragi, suflând într-un tort de culoare, roz, decorat cu trandafiri și un microfon.

„It’s my birthday. Astăzi la ora 18:00 împlinesc oficial 26 de ani, sunt nerăbdătoare să văd ce mi-a pregătit această vârstă. Simt că vor fi schimbări radicale în viața mea. P.S: prima poza surprinde momentul în care mi-am pus dorința, abia aștept sa va spun când se împlinește”, a scris Ștefania la descrierea fotografiei postate pe contul său de Instagram.

Cristina Ștefania s-a născut la Galați și a debutat în showbiz-ul românesc pentru mai mulți artiști ca dansatoare. Aceasta a fost pe scenă alături de Inna și alți cântăreți consacrați, iar mai târziu a decis să își facă debutul în muzică.

Ștefan Sprianu s-a născut pe 24 octombrie 1986, la Bacău. Este cunoscut sub numele de scenă Speak. Este cântăreț muzică pop, producător muzical și vlogger.



