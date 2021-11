Soțul Oanei Zăvoranu, agresat de o femeie în clinica pe care vedeta o are

Alex Ashraf, soțul Oanei Zăvoranu, este implicat într-un scandal, după ce o fostă angajată a clinicii medicale pe care cei doi dețin a avut un comportament agresiv, cerându-și drepturile materiale după ce a fost demisă. Angajata respectivă lucra ca operator de imagistică, pe RMN, în clina Oanei și a lui Alex. Femeia a fost demisă din cauza comportamentului indecvat pe care-l avea în ultima vreme la locul de muncă și a stârnit o ceartă monstru susținând că nu și-a primit banii meritați după demitere.

Soțul Oanei Zăvoranu spune că fosta angajată l-a agresat fizic și verbal și i-a rupt lanțul de la gât, bijuterie ce avea o însemnătate mare pentru el, fiind primită de la mama lui.

„Ea a început să vorbească urât prin clinică, am și înregistrări, atât audio, cât și video. De vreo două săptămâni, ea este în cârdășie cu alte persoane care mi-au îngreunat mie mersul bun al clinicii și a început să îmi streseze toți angajații. M-au sunat inclusiv angajații și mi-au spus că îi stresează, nu a mai făcut ture la locul de muncă, ea fiind operator pe imagistică, pe RMN. Am spus că nu e nicio problemă, nu mai avem nevoie de asemenea specimene, de mâine să nu mai vină în clinică”, a povestit Alex, pentru cancan.ro .

Soțul Oanei a dezvăluit apoi cum a fost agresat de femeia respectivă:

”Ea m-a ținut de lanț, m-a zgâriat pe gât, m-am împiedicat în tocul ușii, am mâna umflată. Acum sunt la ortoped, ca sa pot să îmi fac un RMN și apoi să mă duc la IML. Între timp, după ce a văzut că mi-a rupt lanțul, mi-a dat drumul, am pus mâna pe telefon, am sunat la 112, a venit un echipaj de Poliție, am explicat speța, am mers la Poliție, am făcut reclamație pe parte vătămată.”