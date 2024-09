Soția fostbalistului Kyle Walker (34 de ani), Annie Kilner, spune că este dispusă să dea o ultimă șansă căsniciei lor cu probleme doar dacă sportivul îi plătește 15 milioane de lire sterline, susțin surse apropiate celor doi, potrivit Daily Mail.

Fotbalistul Kyle Walker a primit un ultimatum de la soția sa

Annie, în vârstă de 32 de ani, cere aproximativ jumătate din averea de 27 de milioane de lire sterline a starului din Manchester City și Anglia, după ce făcut în secret doi copii cu influencerița Lauryn Goodman.

Annie și Kyle Walker au patru copii și și-au petrecut anul trecut luptându-se pentru a-și salva relația distrusă. Și acum, se spune că a obținut consiliere juridică preliminară înainte de reîncercare de a relua relația care i-ar putea aduce jumătate din averea fotbalistului.

Sora lui Annie a făcut un copil cu un bărbat însurat

Scandalul a luat recent o altă întorsătură după ce sora lui Annie, Sian, a născut un băiețel care a fost conceput în timpul unei aventuri secrete cu un bărbat căsătorit, tată de patru copii.

MailOnline a dezvăluit cum Annie și-a acuzat sora că „a făcut la fel ca Lauryn Goodman” implicându-se amoros cu un bărbat care avea deja o parteneră de viață și copiii mici.

„Este un spectacol urât în acest moment. Kyle și Annie se ceartă din aproape orice. I-a spus că se va gândi să mai încerce doar dacă îi dă mai întâi jumătate din banii lui. I s-a spus că are dreptul la jumătate din averea lui dacă vor cădea de acord. Ea nu vrea să ajungă niciun ban din partea ei la Lauryn” – a spus sursa care a dezvăluit apoi că Annie și Kyle au vorbit cu avocații despre realizarea unui aranjament

Sursa a adăugat că a fost o perioadă dificilă pentru Annie, care ia în considerare cererea de divorț pe fondul temerilor că mariajul nu mai poate fi salvat.

Întregii povești se adaugă o întrerupere a relației dintre Annie și sora ei, Sian, ele având o serie de schimburi aprinse de replici în ultimele luni cu privire la aventura lui Sian.

Annie a refuzat să meargă la spital săptămâna trecută, când sora ei a născut și încă nu a văzut copilul.

Sian a recunoscut pentru MailOnline: „Aceasta este o situație sensibilă pentru Annie, ea nu acceptă comportamentul meu și totul are legătură cu supărarea ce poate fi provocată de ce am făcut. Îmi cer scuze sincer pentru orice durere pe care am cauzat-o familiilor implicate, inclusiv mie.”

Sian, în vârstă de 26 de ani, a dezvăluit că intenționează să-și crească singură copilul și că tatăl nu va fi implicat. Potrivit MailOnline, partenerul său nu știe de copil.

O sursă a spus: „Annie încă suferă foarte mult de ceea ce s-a întâmplat în căsnicia ei. A fost șocată să descopere ce făcea Sian după lucrurile prin care a trecut ea. Ea nu-i susține acțiunile și i-a spus acest clar asta. Lucrurile sunt tensionate între ele. Annie și Kyle trec printr-o perioadă foarte dificilă, după șapte luni de încercare de a rezolva lucrurile, iar vestea asta despre Sian a șocat-o complet.„

Sursa a dezvăluit că Walker a pătruns și în disputele dintre surori, acuzând-o pe Sian că este o „ipocrită” și refuzând totodată să-i vorbească.

Sursa a adăugat: „Sian i-a trimis mesaje urâte lui Kyle, apostrofându-l când a aflat despre el și Lauryn. Acum el simte că ea nu avea dreptul să se ia de el în acest fel și să fie atât de vicioasă. Nu vrea să aibă de a face cu ea.”

