Silviu Prigoană era pregătit să moară, potrivit spuselor acestuia în ultima apariție publică pe care a avut-o în podcastul lui Bursucu, difuzat chiar în seara în care omul de afaceri a încetat din viață. Fostul politician a explicat că are deja pregătit locul de veci, deși se gândește și la incinerare.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct. Omul de afaceri avea mai multe probleme cu inima, iar potrivit Adrianei Bahmuțeanu, avea montate mai multe stenturi. Acesta lua masa la un restaurant din Șimon, Bran, în momentul în care a survenit decesul.

În seara în care Silviu Prigoană a încetat din viață a fost difuzat pe Youtube și ultimul podcast la care a fost invitat. În cadrul acestui podcast, omul de afaceri spunea că este pregătit să moară și chiar are locul de veci pregătit. După ce a murit, s-a aflat că acesta vorbise deja cu Gabriela Lucuțar despre dorințele lui în ceea ce privește înmormântarea, lăsându-i instrucțiuni clare.

„Sunt pregătit să mor. Am luat loc de veci acum 30 de ani. Eu merg la etajul 2, iar tata e la trei! Sub el merg! Am un loc de veci de ți-e mai mare dragul să fii mort! Am șase locuri de parcare cu sicrie și 24 de urne. Tata e la etajul trei pe o parte, eu voi fi la 2. Dar eu totuși tot vorbesc cu fi-miu să mă incinereze. E și fi-miu ăla mic îngropat acolo, dar el are un loc special făcut, un mozaic cu trei îngerași. Vreau s-o aduc si pe mama aici, că ea e la Cluj”, spunea Silviu Prigoană în podcastul lui Bursucu.

Gabriela Lucuțar, dezvăluiri despre înmormântarea omului de afaceri

Gabriela Lucuțar se va ocupa de înmormântarea lui Silviu Prigoană. „Regina Întunericului” a dezvăluit că omul de afaceri i-a lăsat câteva instrucțiuni cu privire la acest eveniment.

Deși fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu spunea, în urmă cu ceva timp, că își dorește să fie incinerat, se pare că acesta va fi, în cele din urmă, înmormântat.

Nu va fi incinerat, cum se spune, eu mă ocup de înmormântarea lui Silviu Prigoană, m-am ocupat și de cea a tatălui său. Noi eram și buni prieteni, discutam și despre înmormântarea lui, dar nu credeam că va fi atât de repede, era încă foarte tânăr. Avea un suflet de aur, a fost unul dintre oamenii pe care i-am apreciat. Mi-a lăsat o listă cu dorințele sale, pe care i le voi îndeplini. Eu îi mai ziceam: ‘Când veți muri, voi fi babă în baston!’. Râdea atunci, și el credea că va trăi mult”, a afirmat Gabriela Lucuțar pentru Click.

„Regina Întunericului” a precizat că nu poate oferi foarte multe detalii despre înmormântare pentru că are semnat un contract de confidențialitate cu fiii cei mari ai lui Prigoană, Silvius și Honorius.

„El avea mai multe locuri de veci, în mai multe cimitire, familia urmează a decide în care va fi înmormântat. Nu am voie să dezvălui detalii despre locul și ziua înmormântării, am un contract de confidențialitate, în acest sens, cu fiii lui Silviu Prigoană”, a explicat ea.

