Șerban Copoț, dezvăluiri despre perioada Animal X: „Am fost interziși pe radio și tv”. Ce implicare a avut Laurențiu Duță

Șerban Copoț (43 ani) a făcut timp de 16 ani parte din formația Animal X, alături de Vierme și Șopârlă. Hienă, așa cum era cunoscut atunci, a vorbit despre perioada de glorie a trupei, dar și despre problemele pe care le-a avut cu Laurențiu Duță, în cadrul podcastului „Te ascult”, realizat de Ilinca Vandici.

Șerban Copoț, despre perioada Animal X și neînțelegerile cu Laurențiu Duță

Trupa Animal X a luat ființă în anul 1999 și a cunoscut un succes răsunător. Inițial, Hienă, Vierme și Șopârlă formau o trupă de dansatori însă, cu ajutorul lui Laurențiu Duță au început să și cânte. După câțiva ani, în 2005, Animal X a decis să rupă contractul cu casa de discuri a artistului, moment în care au fost interziți pe radio și televiziune și chiar s-au luptat prin tribunale cu solistul.

„Viața de artist nu a tot timpul roz din punct de vedere financiar. Succesul pe care l-am avut a fost șapte ani. Noi am fost interziși pe radio, pe tv. Am avut niște probleme. Pentru noi a fost o luptă de supraviețuire. Din 2006 până în 2013 a fost doar în ciuda lor. Am stat și am băgat chitările în prize și am făcut ce am făcut noi”, a afirmat Șerban Copoț în podcastul „Te ascult” realizat de Ilinca Vandici.

Deși au existat mai multe probleme între ei și un proces la mijloc, Șerban spune că s-a împăcat cu Laurențiu Duță.

„(Laurențiu Duță) a fost și el implicat în toată afacerea asta. Important e că ne-am împăcat. A fost o perioadă în care am greșit mult de ambele părți dar după 11 ani s-a produs și împăcarea. S-au pierdut foarte multe. În loc să dezvoltăm o prietenie s-a dezvoltat o rivalitate în extrem și care n-a adus beneficii decât adversarilor. Asta a fost, caractere tare de la Constanța, bătălie, a ieșit cu fulgi. Dar asta e, ne-a conturat să fim ceea ce suntem azi”, a explicat artistul.

Șerban Copoț spune că în urma acelei experiențe a rămas cu „niște prieteni pe viață, cu băieții din trupă – între noi n-au existat momente de rătăcire”.

Artistul este de părere că lui Laurențiu Duță și casei lui de discuri nu le-a picat bine să piardă procesul și de aceea a durat atât de mult timp până s-au împăcat.

„A fost o chestie de gestionare emoțională, mai ales din partea lor. Au pierdut bătălia și a durat ceva timp până să înghită pastila asta. Dar noi am câștigat din simplul fapt că am rămas împreună și ne-am dus visul mai departe”, a subliniat el.

Secretul relației cu soția lui, Roxana

Șerban Copoț este însurat cu Roxana din anul 2015, dar formează un cuplu din 2006. Cei doi s-au căsătorit pe când fiul lor cel mare avea 4 ani, iar între timp familia lor s-a mărit cu încă doi copii, un băiat și o fetiță.

Roxana alege să rămână departe de luminile reflectoarelor și să se dedice creșterii copiilor, în timp ce Șerban este cel care se ocupă de partea financiară.

Întrebat de Ilinca Vandici care este secretul căsniciei lor longevive, Șerban Copoț a spus: Nu există o rețetă. Fiecare relație are particularitățile ei. Nu credeți în rețete, vă rog mult, dacă vreți să învățați ceva de aici, nu vă mai uitați după rețete, uită-te la cel de lângă tine și încearcă să-l înțelegi. Nu rețetele îți duc ție relația mai departe, ci cel de lângă tine. Fii atent la el, vezi ce nevoi are. Asta nu înseamnă să te faci preș, să rămâi fără personalitate. Trebuie să dai din personalitatea ta ca să conturezi personalitatea relației”.

Șerban Copoț a precizat că el și soția sa își ocupă tot timpul cu copiii, dar există și o perioadă din zi pe care o petrec doar ei doi.

„Tot timpul e pentru noi. Avem timp, după ce adorm copiii mai avem și noi juma de oră până adormim”, a spus el râzând.

În ceea ce privește relația frumoasă pe care o are cu Roxana, artistul a spus că a știut cum să îl facă să vină mereu acasă cu drag.

„Am prieteni care abia așteaptă să plece (de acasă). La mine nu. Asta pentru că ea a fost suficient de inteligentă încât să lase lesa lungă. Vin acasă că vin cu drag, nu am de ce să fug de acasă. Îmi iubesc copiii, abia aștept să-i văd și să mi se pună pe umeri, e ok. Ne descurcăm. Și dacă am avea doar o pâine de mâncat, o împărțim în cinci și o mâncăm. Tot mergem mai departe”, a precizat Șerban Copoț.

