Schimbare în echipa „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19. Anunțul făcut de Antena 1: „Mă minunez de ce evoluție frumoasă are”

Sezonul 19 al emisiunii „Te cunosc de undeva!” vine cu noi schimbări nu doar în rândul concurenților, ci și al echipei de dans.

Show-ul de transformări revine în forță pe Antena 1, cu noi concurenți, dar și cu câteva schimbări în rândul echipei de dansatori care le ajută pe vedete să ofere cel mai frumos moment artistic.

Furnica pleacă de la „Te cunosc de undeva”

Furnica, pe numele ei adevărat Daniela Luca, părăsește echipa „Te cunosc de undeva”. Coregrafa realiza toate momentele de dans din cadrul emisiunii și îi ajuta pe concurenți să învețe să se miște precum personajele pe care le au de interpretat.

Daniela Luca a fost poreclită „Furnica” în urmă cu mai mulți ani datorită faptului că trudea prin sălile de repetiții, fiind pasionată de dans de la o vârstă fragedă.

Furnica a început să danseze de la vârsta de 5 ani, iar mai târziu a absolvit Liceul de Coregrafie Bucuresti.

Înainte de a ajunge în echipa de dansatori a show-ului de transformări, aceasta a dansat în competiții și spectacole mari și de-a lungul timpului a antrenat mulți dansatori.

Ioana Macarie revine la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19

Furnica va fi înlocuită de Ioana Macarie, o tânără care nu este deloc străină de platoul emisiunii de la Antena 1.

Coordonator al departamentului artistic al Teatrului Stela Popescu din Bucureşti şi absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia Coregrafie, Ioana Macarie semnează coregrafiile tuturor momentelor artistice ale celui de-al 19-lea sezon al show-ului de transformări.

„Mă bucur că am revenit, mă bucur de oameni noi, creativi, mă bucur de revederea cu oameni dragi și, desigur, mă bucur de energia acestei emisiuni cum nu este alta. Am parcurs etapele acestui transforming show de la inițiere (respectiv am fost coregrafa primelor două sezoane), dar şi a celui cu numărul 16, pentru ca acum să revin şi să mă minunez de ce evoluție frumoasă are, datorită fiecărui membru din echipă”, a afirmat Ioana Macarie.

„Echipele sunt foarte interesante și faptul că poţi vedea cum își îmbunătățesc pregătirea cu fiecare personaj pe care îl primesc este fascinant atât pentru noi, cât și pentru cei de acasă. M-am alăturat cu sufletul deschis și intenționez să transmit, prin felul în care lucrez, dragostea pentru dans”, a mai spus coregrafa.

Cine este Ioana Macarie

Dansator şi coregraf independent, Ioana Macarie a semnat de-a lungul timpului numeroase proiecte de succes precum: mini seriile “Flowers in the attic: the Origin” (regizor Robin Sheppard), “Wednesday” (regizor Tim Burton) și actualmente “We were the lucky Ones” (regizor Thomas Kail), a jucat în spectacolele maestrului Gigi Căciuleanu (D’ale noastre și Folia, Shakespeare & Co), şi a creat cursul de Dance Therapy susţinut la centrul Linotip din Bucureşti.

Dornică mereu să se perfecţioneze şi să înveţe mereu lucruri noi, coregrafa a participat de-a lungul timpului la numeroase ateliere de improvizație, creație, dans contemporan și compoziție coregrafică cu profesori din România, Franța, Austria, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii şi a primit numeroase premii de specialitate.

