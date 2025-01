Ruxandra Ion a înlocuit actorul principal din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”: „A venit beat la filmări”

„Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, cel mai nou serial realizat de Ruxandra Ion, a avut premiera pe 9 ianuarie la Antena 1. Cu puțin timp înainte să fie difuzat pe micile ecrane, producătoarea a făcut dezvăluiri de pe platoul de filmare, mărturisind că distribuția a arătat inițial altfel. Aceasta a precizat că a fost nevoită să schimbe protagonistul, după ce acesta s-a prezentat beat la filmări.

Roxandra Ion, dezvăluiri din culisele serialului „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

Ruxandra Ion a ales-o pe Karina Jianu să o interpreteze pe Ana, tânăra în vârstă de 22 de ani absolvind UNATC la clasa lui George Ivașcu.

„Este absolut excepțională, o să vedeți. Am fost la Cannes cu niște promo-uri, la «Iubire cu parfum de lavandă» și la «Ana…». Și compania care distribuie produsele mele la nivel internațional, directorul mare, proprietarul companiei, practic, s-a îndrăgostit pe loc de această fetiță”, a afirmat producătoarea despre Karina Jianu.

Aceasta a precizat că fiica ei, Cristina Ciobănașu, a „convins-o” să o aleagă pe Karina pentru rolul principal al serialului.

„Fata mea, Cristina Ciobănașu, a pregătit la un moment dat un spectacol de teatru – care nu s-a mai concretizat – în care avea rol și Karina. Și a venit acasă încântată să-mi povestească că e o fată tunsă scurt, extraordinar de talentată. Și atunci m-am gândit la ea dinainte, am cerut-o Domnicăi (Cârciumaru, directoare de casting, n.r.)”, a povestit Ruxandra Ion pentru TV Mania.

Mai mult, producătoarea a mărturisit că toți cei din breaslă au rămas uimiți de alegerea unei protagoniste cu părul scurt.

„După ce am ales-o la casting, tot Bucureștiul a urlat: «Ruxandra e nebună total, a luat una cu părul scurt». De ce? Pentru că zâna din povești are părul lung, cosițe, bucle și ochii mari. Copila asta a noastră are părul scurt și ochii mici, dar care transmit tot”, a mai spus Ruxandra Ion, care a amintit că și Audrey Hepburn a avut părul scurt.

Ruxandra Ion a înlocuit actorul principal în prima săptămână de filmări

Dacă acum Vlad Udrescu are rolul principal în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, nu el a fost prima alegere a Ruxandrei Ion. Inițial, producătoarea alesese un alt actor pentru rolul lui Tudor Istrate.

„Hai să spun, că nu o să spună nimeni. Nu trebuia să fie el. La casting am ales pe altcineva. Am repetat o lună de zile până în vacanță. După vacanță, ne-am întors și am început filmările”, a afirmat ea.

Producătoarea a mărturisit că actorul principal s-a prezentat la filmări în stare de ebrietate, însă a ales să nu îi dezvăluie identitatea.

„În prima săptămână, protagonistul pe care l-am ales a venit beat la filmare. Nu pot să îi spun numele. Și așa l-a bătut Dumnezeu. Nu pot să-l mai bat și eu. Deși ar trebui, dar nu are rost. Și în două zile, un weekend, noi a trebuit să organizăm rapid un casting în paralel cu filmarea. Pentru că eu nu puteam să opresc filmarea, că sunt bani care merg. Și au venit mai mulți băieți, printre care și Vlad, care este excepțional”, a povestit Ruxandra Ion.

Povestea serialului „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

Povestea serialului original „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin.

„Sunt deja patru luni de când am început filmările şi nu pot să fiu decât recunoscătoare. Abia aştept ziua de 9 ianuarie!”, dezvăluie Karina Jianu, protagonista serialul.

La rândul lui, Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor Istrate, dezvăluie: „Tudor este un bărbat căruia viața i-a dăruit tot. Sau cel puțin așa crede. Este bogat, ambițios, are un job căruia i se dedică și o familie care, în aparență, arată perfect. Când o întâlnește pe Ana, înțelege însă că toate astea nu au nici un sens fără iubirea adevărată. Abia aştept să urmărim împreună parcursul lui, din 9 ianuarie, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1”.

Din distribuția serialului mai fac parte Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Radu Ștefan Bănică și Emilian.

Sursă foto: PR

