Roxana Vancea (31 de ani) și soțul ei, antrenorul de fitness Dragoș Paiu, vor deveni părinți anul acesta. Dragoș mai are un fiu, Milan, dintr-o relație anterioară. Perechea va mai avea un fiu. Invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Dragoș și Roxana au vorbit despre sarcină, dar și despre numele ales de Milan pentru frățiorul lui.

Roxana Vancea are o sarcină cu risc. „N-am simțit nicio secundă asta”

„Mă simt foarte bine, deși am o sarcină cu probleme, o sarcină cu risc adică. N-am simțit nicio secundă asta. La început, când aveam 3 luni și jumătate, mi-au spus că am colul foarte scurt și nu mi-au mai dat voie să fac sport, decât mers pe bandă și atât. Am avut două săptămâni la începutul sarcinii cu greață, dar undeva până la ora 12, atât”, a povestit Roxana.

„La începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic. Am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor, dar când mi-a zis de chist m-am speriat un pic. Am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul”, a mai spus Roxana în emisiunea Neața cu Răzvan și Dani.

Deși se află în luna a șaptea de sarcină, burtica abia i se vede și s-a „îngrășat” doar câteva kg. „Am luat 3 kilograme în sarcină. Aveam 47 și acum am 50. Eu chiar nu am simțit că am probleme, m-am simțit foarte bine. Mănânc toată ziua. Și mănânc mult. Probabil că, dacă vedeam că asimilez, aș fi pus frână. Am profitat că nu se pune pe mine”, a mai spus Roxana la Vorbește Lumea.

Cât despre numele fiului ei, antrenoarea a completat: „Milan alege numele, dar am zis că ne mai gândim puțin pentru că sunt foarte mulți copii cu numele pe care el l-a ales, Ayan. Încercăm să-i mai propunem nume, să vedem ce îi place”.

Roxana și Dragoș au dezvăluit în noiembrie 2019 că s-au logodit și s-au căsătorit civil în luna următoarea. Perechea se pregătește acum pentru cununia religioasă.

„Nu o să facem nunta odată cu botezul pentru că vreau să mă văd îmbrăcată și eu în rochie de mireasă. Îmi doresc foarte mult asta. Vreau o rochie simplă! Nu ne-am gândit încă la cum o să arate totul, cert este că o să se întâmple curând”, a spus Roxana la Antena Stars.

