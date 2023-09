Teodora Buciu, câștigătoarea „Vocea României” 2016, a ajuns de nerecunoscut. Cât de mult s-a schimbat tânăra

Vă mai aduceți aminte de Teodora Buciu, tânăra talentată care în 2016 a câștigat “Vocea României”?

Avea 17 ani la momentul respectiv și a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă, impresionând o țară întreagă cu vocea ei angelică. Talentul ei remarcabil a făcut-o câștigătoarea competiției și i-a adus un premiu în valoare de 100.000 de euro.

„A fost o experiență inedită!”

Teodora Buciu l-a devansat pe Alex Mușat, concurentul antrenat de Smiley, în 2016, la “Vocea României” și a reușit să devină marea câștigătoare a concursului de talente.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

„Fericire, extaz, bucurie… e puțin spus. Ce am trăit aseară la Vocea României și ce trăiesc acum este un vis. Mulțumesc celor care au contribuit la realizarea visului meu: Tudor Chirilă, Carina Sava, doamna Duțescu, părinților mei, și nu în ultimul rand celor de acasă, care m-au încălzit cu mesaje frumoase, m-au susținut și votat”, le-a transmis Teodora Buciu tuturor, după ce a devenit câștigătoare.

Tânăra a investit banii câștigați în acțiuni și proprietăți.

Vezi în GALERIA FOTO cum arată astăzi Teodora Buciu.

„Tata m-a ajutat și m-a învățat să fiu smart când vine vorba de investiții, iar acum au ajuns să fie o sursă stabilă de venit” – declara ea, acum câțiva ani.

Citeşte şi: Ce mai face Bogdan Ioan, câștigătorul Vocea României 2018. Artistul a lansat un videoclip special

Citeşte şi: Irina Rimes de la „Vocea României”, confundată cu o altă artistă: „În capul meu era: «Wow, prima mea fană»” / Exclusiv

Citeşte şi: Surpriză uriașă la Vocea României. O celebră soprană se alătură echipei lui Tudor Chirilă

Citeşte şi: Theo Rose, schimbare de look pentru „Vocea României”, sezonul 11. Artista s-a reinventat

Au trecut șapte ani de atunci, iar viața Teodorei s-a schimbat complet. Tânăra are în prezent 24 de ani și este stabilită în Marea Britanie, unde face ceea ce iubește cel mai tare – cântă. Teodora locuiește în Londra și și-a aprofundat și perfecționat abilitățile muzicale în cadrul London Collge of Creative Media. Astăzi a ajuns să-și compună singură piesele și are un nume de scenă, Tea Spike. Artista a lansat de-a lungul timpului mai multe piese care pot fi ascultate pe canalul ei de Youtube sau pe aplicațiile de streaming muzical.

„Sunt foarte fericită că am ales să plec și să o iau de la capăt!”

Tânăra și-a schimbat și înfățișarea în ultimii ani. A renunțat la brunet, acum este blondă și și-a făcut mai multe tatuaje.

„Momentul în care mi s-a strigat numele ca fiind următoarea Vocea României a fost și o să rămână unul dintre cele mai frumoase și speciale momente din viața mea. (…) A fost o experiență inedită, într-adevăr, și, da, mi-a deschis multe uși în ceea ce privește piața românească.

Din păcate, nu am avut cum să mă ajut de ele, eu având în gând clar că vreau să mă mut la Londra. Nu e o decizie pe care o regret, ci, dimpotrivă, sunt foarte fericită că am ales să plec și să o iau de la capăt, cu și mai multă muncă, care sigur o să merite” – a declarat ea, acum mai bine de un an.

Teodora are și un iubit pe nume Julian, cu care se afișează adesea în mediul online. Julian cochetează și el cu pasiunea pentru muzică.

Foto – Instagram