„Să vă fie rușine! Nu sunteți oameni!” Cristina Șișcanu a răbufnit după ce Filip, fiul lui Mădălin Ionescu, a fost jignit în online

Cristina Șișcanu (38 de ani) le-a răspuns internauților care l-au jignit pe Filip (19 ani), băiatul lui Mădălin Ionescu (52 de ani), din mariajul cu fosta soție, cu Mihaela Coșerariu. Tot din fosta căsătorie, Mădălin Ionescu mai are o fiică, Ștefania (25 de ani).

Șișcanu a fost cu familia pentru câteva zile la mare și a primit în mediul online o serie de mesaje dure legate de problemele de sănătate ale lui Filip.

„Nu sunteți oameni, aveți un suflet negru”

Băiatul jurnalistului Mădălin Ionescu a fost diagnosticat cu hemipareză, o afecțiune caracterizată prin slăbiciunea sau paralizia unei jumătăți a corpului, rezultată, adesea, din cauza unui traumatism la nivel cerebral.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Filip are o hemipareză, nu este autist, așa cum s-a scris (…) În Romania terapia pentru acest gen de afecțiune este mai mult decât precară, dar nu cred că afecțiunea lui a influențat relația noastră”, declara Mădălin Ionescu, în urma cu câțiva ani, pentru cancan.ro.

„Nouă nu ne e rușine cu Filip. Este copilul nostru!”

“Filip are un program foarte bine stabilit în fiecare zi, eu ofer tot suportul financiar pentru cei 4-5 terapeuți care îl ajuta și, de asemenea, avem o bonă comună. Aproape 4.000 de lei costă, lunar, îngrijirea lui.” – a mai precizat atunci jurnalistul.

Cristina Șișcanu a transmis un mesaj în mediul online în se declară complet deranjată de persoanele care le jignesc băiatul și spun că nu ar trebui să-l ia cu ei în vacanțe.

“Suntem la mare. Este a doua zi când am ieșit pe plajă. Am făcut postări drăguțe aici, pe Facebook. Am primit foarte multe comentarii frumoase. [Oamenii] ne urează vacanță frumoasă și așa mai departe, vă mulțumim din suflet.

Citeşte şi: Cristina Șișcanu, despre traumele suferite de Filip, fiul lui Mădălin Ionescu

Citeşte şi: Cum a slăbit Mădălin Ionescu 12 kg în trei luni. „Dieta este celebră, este cunoscută în toată lumea!”

Citeşte şi: Cristina Șișcanu, despre secretul relației de 13 ani cu Mădălin Ionescu. „Și acum simt aceiași fiori ca la început!”

Citeşte şi: Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, jigniți public. Reacția dură a prezentatorului TV: „Nu există țară în care haterii să fie mai hateri”

„Să vă fie rușine! Sunteți de toată jena!”

Însă, ca de obicei, sunt și persoane care, nu știu cum să le spun, sunt malformate sufletește. Nu poți să gândești, cu atât mai mult să spui ceva de genul ‘De ce l-ați luat pe handicapatul ăla cu voi?’ Exact ala a sunat unul dintre comentarii! Să vă fie rușine! Sunteți de toată jena! Și au mai fost comentarii. Că ‘de ce îl cărați cu voi pe Filip’, că ‘de ce îl postați?’ Știți ce? Nouă nu ne e rușine cu Filip. Este copilul nostru!

NU sunteți oameni cei care lăsați astfel de comentarii! Nu sunteți oameni, aveți un suflet negru, schingiuit! Genurile de persoane care se bagă și analizează situațiile din familiile altora, ale persoanelor publice sau mai expuse, ar fi spus, dacă mergeam într-o deplasare unde Filip nu era, că de ce nu îl luam cu noi, că de ce îl lăsăm acasă.

Când îl luăm, apar astfel de comentarii, de-a dreptul inumane. Eu nu vreau să am genul acesta de persoane în comunitatea mea, le dau block, apar altele și așa mai departe. Ce pot să vă spun este că degeaba sunteți pe fața pământului, degeaba! Cum puteți să gândiți așa și cum puteți să lăsați astfel de comentarii?

„Aveți mari probleme, mari carențe!”

Lucrurile acestea se întâmplă din cauza răutății și a lipsei de educație. Dacă cei care au lăsat astfel de comentarii consideră că o persoană specială, o persoană care are un anumit tip de handicap, trebuie închisă în casă undeva, să nu o vadă nimeni de rușine, eu nu am ce să vorbesc cu ei.

Aveți mari probleme, mari carențe! Mari probleme sufletești și de educație. Încă o dată vă spun – nouă nu ne e rușine cu Filip. Așa cum postăm cu Petra (n.r. – fata Cristinei cu Mădălin, în vârstă de 6 ani), așa postăm și cu Filip. Așa cum mergem cu Petra în public și cu Ștefania, așa mergem și cu Filip. Este copilul nostru și este un copil normal. Mult mai normal decât mulți dintre voi! Mă refer la cei care aveți astfel de răutăți. N-am ce să vă spun decât – să vă fie rușine! Degeaba trăiți pe acest pământ!” – a fost mesajul Cristinei Șișcanu pentru cei care l-au jignit pe Filip.

„Filip a avut o neşansă, a fost un caz special”

Mădălin Ionescu a povestit în urmă cu ceva timp că Filip s-a născut perfect sănătos, dar la vârsta de două luni a făcut varicelă, pentru că la vremea respectivă vaccinul împotriva acestei afecțiuni nu exista la noi. Virusul i-a afectat și zona cerebrală.

„Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient. El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi.

În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi. Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integra. Este extrem de creativ!

Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi. Eu îmi doresc asta, dar la modul realist spus, e greu de crezut, pentru exact centrii vorbirii sunt afectaţi, are limba pe jumătate paralizată”, declara Mădălin Ionescu, potrivit demamici.ro.

Foto – Instagram