Romina Gingașu, soția moștenitorului imperiului Ferrari, apariție provocatoare într-un sacou masculin și cizme lungi din piele: „Dumnezeu a dat cu drag!”

Romina Gingașu (32 de ani) a fost mai provocatoare decât de obicei într-o ținută all-black semnată de un brand românesc. La outfitul sexy, soția miliardarului Piero Ferrari (79 de ani) a asortat un ruj de culoarea roșu-Ferrari.

Romina Gingașu, apariție provocatoare într-un sacou masculin și cizme lungi din piele

Romina Gingașu, soția afaceristului Piero Ferrari, moștenitorul a 10% din imperiul construit de Enzo Ferrari, a purtat o ținută semnată de un brand românesc la un eveniment recent. Outfitul a constat într-un top satinat, o fustă mini, dressuri cu model floral, cizme lungi din piele și un sacou masculin cu umeri supradimensionați. Singura pată de culoare a ținutei a fost dată de rujul roșu-Ferrari, din colecția proprie de cosmetice a antreprenoarei.

„Arătați ca un FERRARI!”

Postarea Rominei are peste două mii de aprecieri și zeci de comentarii apreciative.

„Dumnezeu a dat cu drag!„

„Superbă!”

„Frumusețe românească!”

Romina Gingașu se lansează pe piața de branduri cosmetice

În luna octombrie, Romina Gingașu a fost prezentă la Bucharest Fashion Week, unde a optat tot pentru o ținută all-black și un ruj roșu cu efect strălucitor. Romina a felicitat-o pe Roxana Voloșeniuc, redactor-șef Elle România și organizatoarea BFW pentru modul în care a pus în valoare româncele din domeniul modei.

„Roxana este un exemplu când vine vorba de a da putere femeilor la nivel global. A organizat un eveniment extraordinar, care a adus talentele românești în atenția lumii. Am participat la BFW și am întâlnit oameni minunați care lucrează împreună zi și noapte, în același scop. Am simțit cu adevărat dăruirea fetelor și femeilor care au gestionat întregul eveniment și am fost sincer impresionată. (…)

Rezultatele nu sunt surprinse într-o poză, ci vor deveni vizibile în viitor prin femeile pe care le-am văzut, care dezvoltă afaceri sau lucrează cu pasiune nu doar în modă, ci și în management și la abilitățile lor sociale. A fost un eveniment remarcabil pentru societate”, a scris Romnia Gingașu în mediul online.

„Femeile rescriu regulile.”

Romina Gingașu se pregătește să intre pe piața brandurilor de cosmetice. Primele produse sunt deja pregătite pentru lansare, Romina fiind prima lor purtătoare.

„Puterea nu este definită de hainele pe care le porți sau de scaunul pe care stai. Ea se află în prezența, vocea și eleganța ta. Femeile iau parte la discuții, rescriu regulile și creează spații în care fiecare să-și găsească locul. Lasă-ți puterea să fie cel mai îndrăzneț lucru din cameră”, a scris Romina Gingașu în mediul online, pe pagina noului ei brand de cosmetice.

Cine este Romina Gingașu

Romina Gingașu s-a născutpe 9 august 1992 în județul Călărași, de unde s-a mutat în București, unde a și crescut. Pasionată de literatură, a urmat Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Capitală, la Filologie. În anul 2016 a absolvit „Ingineria motoarelor de avion” la Academia Tehnică Militară din București.

În același an a început să lucreze pentru biroul reprezentativ Bombardier Business Aircraft din Monaco, în calitate de manager de vânzări. Responsabilitatea Rominei era să conducă echipa de vânzări și să se asigure că produsele și serviciile companiei sunt comercializate și vândute în mod eficient clienților.

În România, Romina este cunoscută drept o investitoare de succes în domeniul imobiliar.

Romina a înființat și o fundație, Red Women. Fundația are ca scop principal promovarea egalității de gen și îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație a femeilor din România. Cu scopul sprijinirii femeilor din țara noastră, fundația oferă resurse în diverse domenii cheie.

Foto: Instagram/@rominagingasu; Profimediaimages.ro

