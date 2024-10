Raluca Pastramă susține că Pepe, Ibrahim Ibru și avocatul Adrian Cuculis s-au aliat împotriva ei pentru a-i lua copiii. Replica artistului: „M-am lămurit”

Raluca Pastramă susține că cei doi foști soți, Pepe și Ibrahim Ibru, alături de avocatul Adrian Cuculis, s-au aliat împotriva ei pentru a-i lua copiii. Raluca are trei fiice, două alături de artist și una alături de al doilea soț.

Raluca Pastramă îi acuză pe Pepe, Ibrahim Ibru și avocatul Adrian Cuculis că s-au aliat împotriva ei pentru a-i lua copiii

La începutul lunii octombrie, Raluca Pastramă l-a chemat pe primul soț, Pepe, la tribunal, pentru a renegocia custodia fiicelor lor, Maria și Rosa. Acum, Raluca susține că artistul și fostul ei soț s-au aliat împotriva ei pentru a-i lua copiii. Raluca mai susține și că cei doi foști parteneri ai săi sunt susținuți în acest demers de avocatul Adrian Cuculis.

„Respect pentru meseria domnului Cuculis, deși nu pot să spun același lucru despre el ca om. Pepe cu Ibrahim s-au aliat împotriva mea. S-au aliat trei oameni împotriva unei femei să îi ia copiii”, a declarat Raluca Pastramă, potrivit Spynews.ro.

Replica lui Pepe: „M-am lămurit cine este”

Pepe și Raluca Pastramă s-au revăzut în sala de judecată într-un proces privind domiciliul celor două fiice pe care le au împreună. Maria și Rosa locuiesc în prezent cu Pepe, cu actuala lui soție, Yasmine Pascu (Ody), și cu fiul lor, Pepe Jr. Raluca și-ar dori ca cele mici să locuiască o săptămână la ea, una la artist.

„Pastramă, din nefericire, vine cu niște chestiuni care, teoretic, sunt mai degrabă înfrânte de propriile probe, sau să spunem așa, de argumentele ce au fost aduse în instanța de judecată. Nu știu exact ce vrea să dovedească cu aceste atacuri la persoană. Sigur, din punct de vedere moral, eu m-am lămurit cine este. În contextul în care tu îți lași copilul acasă să pleci în vacanțe, în contextul în care ai două procese cu doi foști concubini…”, a declarat Pepe, la Știrile Antena Stars.

Raluca Pastramă l-a acuzat pe Pepe că îi restricționează accesul la fetele lor, o acuzație pe care Pepe a negat-o vehement. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva” susține că Raluca poate veni să le vadă pe fete oricând dorește, doar că ea nu face acest lucru.

Raluca Pastramă mai are o fetiță, Maryam, alături de Ibrahim Ibru, al doilea soț. Raluca și Ibrahim s-au căsătorit în iunie 2022 și s-au despărțit la începutul anului 2023.

De ce a divorțat Raluca Pastramă de Pepe și de Ibrahim Ibru

Pepe și Raluca Pastramă s-au căsătorit în anul 2012, iar în anul 2021 au decis să meargă pe drumuri separate. La acea vreme, artistul a declarat public în repetate rânduri că el nu și-a dorit despărțirea. Anul acesta, în schimb, prezentatorul de la Antena 1 a acuzat-o pe fosta soție de infidelitate în timpul căsnicie.

„Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic. Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani, pot să râd acum”, a spus Pepe, într-o emisiune TV.

În ciuda declarațiilor artistului, Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru susțin că s-au despărțit din cauză că nu se mai înțelegeau, nu din cauza infidelității. În prezent, Raluca ar forma un cuplu cu Dorian Iulian Aitean, fost polițist.

Înaintea mariajului cu Raluca, între anii 2006 și 2011, Pepe a mai fost căsătorit cu actrița Oana Zăvoranu. Pepe s-a căsătorit cu a treia soție, Yasmine, în vara anului 2022, în secret. Cununia religioasă și nunta au avut loc anul acesta, pe 7 iunie.

