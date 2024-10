Radu Vâlcan a tras un semnal de alarmă de pe patul de spital: „Prea multe vieți se duc din cauza asta”

Radu Vâlcan a transmis un mesaj important de pe patul de spital. Prezentatorul TV în vârstă de 47 de ani a solicitat o investigație medicală în scop preventiv. Ulterior acesteia, Radu s-a destăinuit comunității lui online.

Radu Vâlcan, semnal de alarmă după o investigație medicală de prevenție

Radu Vâlcan a solicitat de curând, preventiv și fără niciun simptom, o colonoscopie. Investigația medicală este o metodă de screening extrem de eficientă pentru depistarea cancerului colorectal, și nu numai. Deși, în mod normal, nu și-ar fi dorit să vorbească despre acest lucru pe rețelele sociale, prezentatorul de la Antena 1 a simțit că este dator oamenilor care îl apreciază să facă acest lucru.

„Sunt bine, totul perfect! (…) În mod normal, sincer, n-aș vorbi despre asta, public. Să recunoaștem, nu este un subiect tocmai confortabil. Procedura durează cât ai visa, sub anestezie, trei melodii Coldplay, consecutiv. Fară durere, ca un somn de prânz, de care toți avem nevoie. De ce am dorit să fac asta? Pentru că se recomadă după vârsta de 45 ani. În curând fac 48.

Pentru că, deja, prea multe vieți se duc din cauza asta. Pentru că este frică, pentru că se amână. Și eu, la fel, am tot amânat-o. De frică. Dar, mi-am dat seama că trebuie s-o fac. Pentru că am o responsabilitate, pentru că am o familie care nu trebuie să sufere din cauza indiferenței mele. Sănatatea noastră este sănătatea familiilor noastre. Poza asta este o reclamă, o reclamă la prevenție”, a scris prezentatorul de la „Insula Iubirii” pe Instagram.

„Felicitări pentru curajul de a posta ceva mai puțin instagrambil.”

În secțiunea de comentarii, prezentatorul de la Antena 1 a fost felicitat de Dana Rogoz și de Codin Maticiuc pentru exemplul pe care l-a dat.

„Superb! Câtă suferință s-ar ocoli dacă am pune mai mult accent pe prevenție. Felicitări pentru postare. Pentru curajul de a posta ceva mai puțin instagrambil, dar mai mult vital”, a comentat o urmăritoare.

„Te-am bătut! Am două la activ!”, a comentat și Cosmin Seleși.

Radu Vâlcan formează din 2010 un cuplu cu Adela Popescu (37 de ani), alături de care are trei copii, trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

În secțiunea de comentarii, o altă utilizatoare a glumit pe seama vârstei lui Radu, făcând referire la aniversarea lui de anul acesta. Actorul din „Retreat Vama Veche” a împlinit 47 de ani, însă soția lui era convisă că a împlinit 49.

„Adela nu ar zice 48”, a comentat urmăritoarea. „După mine, anul ăsta făcea deja 50 (râde)”, a răspuns fosta prezentatoare de la „Vorbește Lumea”.

Foto: Instagram/@raduvalcan

