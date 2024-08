Octavian Ene spune că nu știa cine este Daniela Nane până acum câteva luni. Cum s-au cunoscut cei doi. „Spre rușinea mea!”

Daniela Nane (52 de ani) și Octavian Ene (30 de ani) au fost împreună în emisiunea lui Cătălin Măruță și au vorbit acolo, printre altele, și despre povestea lor de dragoste. Cei doi artiști nu își mai țin relația ascunsă de ochii publicului și au marcat acum o primă apariție televizată în postura de cuplu.

Ocatvian Ene spune că nu știa cine este Daniela Nane când a cunoscut-o

Idila dintre Daniela Nane și Octavian Ene a ieșit la iveală la începutul acestui an. Cei doi au fost surprinși împreună sărutându-se, iar după ce imaginile au fost făcute publice, actrița a cerut pe rețelele de socializare să-i fie respectată viața privată pentru că este o femeie divorțată.

„Sunt o femeie divorțată. Vă mulțumesc că-mi respectați viața privată, la fel ca până acum. Cu prețuire, Daniela Nane”, este mesajul transmis de actriță în februarie pe pagina sa de Facebook.

Daniela Nane a divorțat de Adrian Cioroianu în 2022, după opt ani de mariaj.

Invitați recent în emisiunea „La Măruță”, actrița și tenorul au vorbit despre proiectele în care sunt implicați acum, dar au dezvăluit și cum s-au cunoscut. Octavian Ene a spus că el lucra deja de ceva timp la Teatrul Muzical Ambasadorii, iar Daniela Nane a fost angajată acolo pe post de director artistic. Tenorul Octavian Ene a mărturisit că nu știa cine este Daniela Nane când aceasta a ajuns la cârma instituției.

„Ne-am cunoscut la teatru unde lucram amândoi. Eu lucram deja de vreo doi ani și jumătate când a venit Daniela acolo. (…) Eu nu știam cine e Daniela Nane, spre rușinea mea. Eu sunt pe pătrățica mea, pe muzica mea” – i-a spus tenorul lui Cătălin Măruță.



Tot referitor la relația lor, Daniela Nane a declarat că nu este obligată să dea nimănui detalii despre viața sa privată.

„Eu nu sunt datoare să spun: Știți? Eu vreau să mă mărit! Eu vreau să divorțez! Eu înțeleg că sunt o persoană cunoscută și că lumea e curioasă, dar pe mine nu mă interesează nimeni ce face, când face, cu cine se căsătorește, când divorțează, de ce. (…) Dacă fiecare om din public care ne ascultă, dacă ar fi nevoit să anunțe de fiecare dată ce se întâmplă în viața lui, nu cred că ar fi confortabil. E o chestie asumată, nimeni nu a înșelat pe nimeni. Noi nu ne-am ascuns, doar că nu am anunțat în presă. Opt ani am fost căsătorită (n.r. – cu Adrian Cioroianu)” – a spus actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Daniela Nane și fostul ministru de Externe, Adrian Cioroianu, s-au cunoscut în 2003. Actrița venea atunci dintr-o căsnicie cu fostul afacerist Viorel Popa, cu care are un fiu, Codrin. Iar Cioroianu tocmai ieșise din mariajul cu Luminița, o traducătoare de limba engleză, împreună cu care are tot un băiat, Mihai. Nane și Cioroianu s-au căsătorit 13 ani mai târziu, în 2016. Mariajul lor a luat sfârșit în 2022.

Reacția lui Adrian Cioroianu când s-a aflat de noul iubit al Danielei Nane

După ce s-a aflat că Daniela Nane are o relație cu tenorul Octavian Ene, Adrian Cioroianu a declarat că nu vrea comenteze nimic legat de subiect.

”Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută și cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult” – a explicat Adrian Cioroianu, acum câteva luni.

