Nicoleta Nucă, însărcinată cu noul iubit? Artista s-a despărțit de logodnicul ei în primăvară

Nicoleta Nucă ar urma să devină mamă pentru prima oară, la doar câteva luni după despărțirea de Alex Ursache, împreună cu care a format un cuplu timp ce șapte ani. Artista și actualul ei iubit, Bogdan Anton, ar aștepta un copil, notează cancan.ro.

Nicoleta Nucă, însărcinată cu primul copil?

Nicoleta Nucă s-a despărțit de logodnicul ei, Alex Ursache în primăvară. Cei doi erau împreună de șapte ani și urmau să se căsătorească.

„Cu părere de rău, vă anunţăm că eu şi Alex am ales de comun acord să o luăm pe drumuri diferite într-un mod matur, asumat şi amiabil. Aceasta nu este o decizie impulsivă luată la nervi şi supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuţii şi încercări, însă într-un final ne-am dat seama că we just grew apart.

A fost o relaţie frumoasă şi pasională în centrul căreia a fost extrem de multă dragoste şi respect, şi prin care am evoluat ambii şi am învăţat unul de la altul o mulţime de lucruri frumoase. Motivele acestei despărţiri nu le vom expune niciunul în mediul online sau în presă, pentru că ţinem la intimitatea noastră şi la respectul reciproc pe care ni-l purtăm, însă vreau să ştiţi că am rămas prieteni şi ne vom susţine reciproc în continuare. Pe plan profesional vom mai lucra împreună, cel puţin temporar”, a scris Nicoleta Nucă la momentul respectiv pe contul ei de socializare.



De două luni, cântăreața în vârstă de 30 de ani, și-ar fi găsit fericirea în brațele unui bărbat pe nume Bogdan Anton, cu care s-a afișat deja în public. Artista nu a vorbit foarte mult despre noua relație, precizând doar că vrea să țină povestea lor departe de ochii lumii.

“Nu o să vorbesc foarte mult despre relație. Deși am fost deja surprinși împreună, în continuare aleg să mențin relația cât se poate de personală, de intimă. Încercăm să o ținem cât se poate de departe de ochii lumii, cel puțin în momentul de față. Vedem pe parcurs dacă o fi cazul să ne expunem, dar în principiu sunt destul de privată în ceea ce privește viața personală” – a spus cântăreața pentru cancan.ro. Tot conform aceleiași surse, Bogdan Anton este și el muzician, iar prietenii artistei ar fi la curent cu faptul că urmează să devină mamă. Nicoleta Nucă nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația.

Nicoleta Nucă urma să se căsătorească anul acesta

După despărțirea de Alex Ursache, Nicoleta Nucă a vorbit public despre relația toxică pe care a avut-o cu acesta. Experiența nefericită a artistei se regăsește în versurile piesei „Nenorocit”.

„M-am legat de o relaţie din trecutul meu îndepărtat, de o relaţie toxică, pentru că îmi doream să fie un moment de închidere al trecutului, am vrut să vorbesc despre ceva ce nu mai vorbisem în trecut, şi anume despre mine. Daca în alte piese am vorbit de experienţele altora, de data asta am ales să vorbesc de experienţa mea în totalitate.

Am plecat cu ideea să fie un manifest şi pentru oamenii care se află în relaţii toxice. Ca să îşi facă curajul să plece de acolo, pentru că oamenii de acest gen nu se schimbă. Lucrurile nu o să se îmbunătăţească niciodată, ci o să se deterioreze în timp”, a spus Nicoleta Nucă pentru Unica.

