Motivul pentru care Pepe a mers în instanță la procesul dintre Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru: „Eu i-am cedat acțiunea unei societăți”

Pepe a fost prezent luni, 21 octombrie, în sala de judecată la procesul dintre fosta lui soție, Raluca Pastramă, și cel de-al doilea soț al acesteia, Ibrahim Ibru. În prezent, Raluca Pastramă se judecă în instanță pentru custodia celor trei copii, doi din mariajul cu prezentatorul de la „Te cunosc de undeva” și unul din căsnicia cu Ibrahim Ibru.

De ce a mers Pepe în instanță la procesul dintre Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru

Deși nu a fost chemat în instanță, Pepe a decis să participe la înfățișarea de astăzi, 21 octombrie, din procesul dintre Raluca Pastramă, fosta lui soție, și Ibrahim Ibru, al doilea soț al acesteia. Recent, Raluca i-a acuzat pe Pepe, Ibrahim și pe avocatul Adrian Cuculis că s-au aliat împortiva ei pentru a-i lua fiicele.

Raluca Pastramă are trei copii, trei fete, pe Maria și Rosa, din căsnicia cu Pepe, și pe Maryam, din căsnicia cu Ibrahim Ibru. Maria și Rosa locuiesc în prezent cu Pepe, iar Raluca și-ar dori ca cele mici să locuiască o săptămână cu ea și una cu tatăl lor. Nu este clar ce înțelegere au făcut Raluca și Ibrahim în privința custodiei fetiței lor atunci când s-au despărțit și nici de ce se judecă în prezent în instanță.

Raluca Pastramă a fost căsătorită cu Pepe între anii 2012 și 2021 și cu Ibrahim Ibru între 2022 și 2023.

„Eu sunt blocat pe rețelele de socializare de ea.”

Pepe, în schimb, susține că procesele sunt asemănătoare, acesta fiind motivul pentru care a decis să participe la înfățișarea de astăzi.

„Eu sunt astăzi doar pentru a studia cazul, nu e procesul meu. (…) Au legătură oarecum procesele. Cel al lor și cel intentat mie. Nu am ce să comentez declarațiile de pe Instagram. În primul rând, eu sunt blocat pe rețelele de socializare de ea. Eu am aflat din presă. Pe mine mă interesează de copii, cam ce se întâmplă și cum se întâmplă. Schimbările astea, fluctuațiile astea în ceea ce privește programul copiilor și creșterea minorilor și interesul superior al minorilor.

A spus că ea nu a avut avocat, că nu a știut ce a semnat. Păi ea de ce e patroană de grădiniță în momentul ăsta? V-ați pus vreodată întrebarea asta? Eu i-am cedat acțiunea unei societăți și s-au semnat vreo șapte acte la notariat în prezența avocaților, evident, și negociate timp de un an de zile”, a declarat Pepe înainte de proces, potrivit Spynews.ro.

„Din câte înțeleg are o altă declarație în procesul cu Ibrahim.”

„Nu poți să vii să demontezi cu un act. Adică acordul parental că nu mai ești tu de acord cu el și să încerci să îți construiești probe timp de trei ani de zile înregistrând copiii pe ascuns fără ca ele să știe. Am înțeles că n-ai putut să crești copiii, ți-ai dorit să fii independentă financiar, ți-ai dorit să fii patroană, fată tânără, să te distrezi. Felicitări, foarte bine! După care vii și spui că în interesul superior al minorilor vrei să creștem copiii jumătate – jumătate. Astăzi, din câte înțeleg, are o altă declarație în procesul cu Ibrahim, de asta vreau să fiu prezent în sală”, a mai spus artistul.

La începutul lunii octombrie, Raluca Pastramă l-a chemat pe primul soț, Pepe, la tribunal, pentru a renegocia custodia fiicelor lor. Maria și Rosa locuiesc în prezent cu Pepe, cu actuala lui soție, Yasmine Pascu (Ody), și cu fiul lor, Pepe Jr. Raluca și-ar dori ca cele mici să locuiască o săptămână la ea, una la artist.

De ce a divorțat Raluca Pastramă de Pepe și de Ibrahim Ibru

Pepe și Raluca Pastramă au decis să meargă pe drumuri separate în 2021, după nouă ani de căsnicie. La acea vreme, artistul a declarat public în repetate rânduri că el nu și-a dorit despărțirea. Anul acesta, în schimb, prezentatorul de la Antena 1 a acuzat-o pe fosta soție de infidelitate în timpul căsnicie.

„Eu am vorbit cu Ibrahim, pentru că el săracul trece prin ce am trecut eu. Eu l-am sunat pe Ibrahim și e super ok. Fetele au vrut să se întâlnească cu sora lor. De ce să nu păstrăm relația de frăție? Sunt surori. Cu el vorbesc aproape zilnic. Nu am avut nimic cu Ibrahim, pentru că ei au avut o relație serioasă. El nu a fost în timpul căsniciei, a fost după. El nu, dar altcineva da. Au trecut 3 ani, pot să râd acum”, a spus Pepe, într-o emisiune TV.

În ciuda declarațiilor artistului, Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru susțin că s-au despărțit din cauză că nu se mai înțelegeau, nu din cauza infidelității. În prezent, Raluca ar forma un cuplu cu Dorian Iulian Aitean, fost polițist.

Înaintea mariajului cu Raluca, între anii 2006 și 2011, Pepe a mai fost căsătorit cu actrița Oana Zăvoranu. Pepe s-a căsătorit cu a treia soție, Yasmine Ody, în vara anului 2022, în secret. Cununia religioasă și nunta au avut loc anul acesta, pe 7 iunie.

