Jessica Alves, desfigurată după ce și-a făcut o nouă intervenție estetică la față. „Doctorul a putut să-mi îndepărteze cinci centimetri din piele”

Jessica Alves și-a făcut o nouă intervenție estetică la nivelul feței. Vedeta a fost surprinsă părăsind un spitalul din Turcia, marți, acoperită cu bandaje, după cel de-al cincilea lifting făcut de același chirurg plastician care a lucrat cu Katie Price.

Jessica Alba, din nou pe mâna medicilor esteticieni

Personalitatea de televiziune, în vârstă de 41 de ani, a spus că dizolvarea materialelor de umplere dermică a lăsat-o recent cu atât de mult exces de piele lasă în jurul feței, atât de mult încât ar fi putut „strânge și smulge patru centimetri de piele”.

Așa că a doua zi a trebuit să facă o procedură cosmetică minim invazivă care strânge pielea feței și a gâtului.

Jessica, care a cheltuit peste 1 milion de lire sterline pentru peste 100 de proceduri de-a lungul anilor, a călătorit în Turcia pentru intervenție, în speranța de a obține un aspect mai natural.

Jessica a spus că acum este „super fericită” după munca depusă de medicul din Istanbul și că nu intenționează să mai aibă nicio operație estetică în viitor.

Jessica a fost fotografiată de paparazzi într-un scaun cu rotile și purtând o eșarfă pe cap, în timp ce se deplasa spre o mașină, după ieșirea din spital.

„Dacă mă ciupeam, mi s-ar fi desprins trei centimetri de piele de pe față. Era foarte elastică, precum cauciucul, așa că doctorul a putut să-mi îndepărteze cinci centimetri din piele”- a declarat ea după intervenție.

Jessica Alves spune că intervențiile nu previn îmbătrânirea

Ea a avertizat apoi generațiile tinere că procedura nu previne îmbătrânirea și crede că îi face pe oameni să pară mai în vârstă.

Jessica a declarat pentru MailOnline: „Majoritatea dintre noi, femeile care am început să facem intervenții acum 20 de ani, acum vrem să renunțăm la modificări. Aceste umpluturi faciale, acest acid hialuronic nu ne face să arătăm mai tinere, de fapt ne face să arătăm mai bătrâne. Ne oferă o față rotundă umflată. Toate aceste femei au aceeași vârstă ca mine, 41 de ani, Kim Kardashian are 44 de ani, Christina Aguilera, suntem toate de aceeași categorie de vârstă și suntem din epoca în care acum 20 de ani am început să ne injectăm pentru prevenirea anti-îmbătrânire. Dar cu timpul, procedura ne face fața umflată și ne deformează chipul.”

Nu este prima oară când Jessica apelează la ajutorul medicilor esteticieni din Turcia.

La începutul acestui an, pe 7 februarie, ea a mers acolo pentru ultima ei rundă de intervenții chirurgicale – un lifting al feței, buzelor și gâtului în valoare de 15.000 de lire sterline.

Fosta vedetă Celebrity Big Brother a spus că scoate din buzunare peste 10.000 de lire sterline pe lună pe Botox, umpluturi și diverse alte proceduri de înfrumusețare, în încercarea de a avea un aspect tânăr.

„Cheltuiesc 10.000 de lire sterline pe lună singur în proceduri faciale și corporale pentru a întârzia procesul meu natural de îmbătrânire… Mă găsesc în fiecare săptămână într-o clinică diferită din Londra, care are cele mai noi terapii pentru a-mi îmbunătăți pielea și pentru a-mi inversa procesul natural de îmbătrânire. Dar deși toate aceste proceduri funcționează, nu sunt permanente” a adăugat ea.

