Iustina de la Insula Iubirii a anunțat sexul copilului pe care îl va avea cu Cornel. Tânăra va naște în toamnă

Iustina Loghin, fostă concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, a dezvăluit în mediul online sexul bebelușului. Tânăra, în vârstă de 26 de ani, și pertenerul ei de viață, Cornel Luchian, au aflat că vor deveni părinți în cadrul emisiunii matrimoniale, dar abia acum au spus ce vor avea – fata sau băiat.

Iustina Luchian a anunțat sexul copilului

Iustina și Cornel Luchian s-au numărat printre cuplurile controversate în „Insula iubirii” și au devenit subiect de discuție de la debutul sezonului 8 al emisiunii. Cei doi s-au dus pe insulă pentru a-și testa relația, înainte de a face următorul pas și a se căsători. Iustina și Cornel au trecut prin diverse încercări și tensiuni în emisiune, în cele din urmă și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii de poveste pe 9 iunie 2024.

Iustina va deveni mamă în această toamnă și recent a anunțat că va avea o fetiță.

„Părinți de fată!” – a scris ea pe pagina personală de Facebook, în dreptul unor fotografii în care își etalează burtica de gravidă lângă Cornel.

Iustina și Cornel sunt împreună de aproape doi ani, dar când s-au cunoscut, el era deja căsătorit. După divorț, Cornel a păstrat legătura cu fosta soție, cu care are patru copii.

„Am avut o relație de nouă ani. Am fost căsătorit, am copii din acea relație. Acum aproape un an am divorțat, deși relația se stricase de mai mulți ani (…) Iustina a fost unica femeie care a putut să înțeleagă asta și a dat dovadă de maturitate (…) Am o relație foarte bună cu fosta soție, țin zilnic legătura cu ea”, a povestit Cornel, potrivit cancan.ro.

Fosta soție a lui Cornel Loghin: „Am sfârșit prin divorț la cererea Iustinei”

Când a auzit ce a spus Cornel despre divorț, fosta soție a reacționat spunându-și varianta ei de poveste.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie… Am sfârșit prin divorț la cererea Iustinei. Era căsătorit cu mine când i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023. Eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia de divorț.

Am rămas să cresc singură patru copii, unul cu dizabilități, și cu munca. În timp ce din banii firmei au dispărut aproape 200.000 de euro pe concedii și operații. Acum am proprire și plătesc lună de lună. Am pierdut tot ce aveam” – a mărturisit fosta soția a lui Cornel, în mediul online, potrivit Viperelor Vesele.

Aceasta a mai spus că precizările lui Cornel cum că ar ține legătura cu ea nu sunt adevărate și că bărbatul spune numai minciuni în emisiune.

„Ei erau amanți de mult și a mai avut și altele pentru că nu mai sunt frumoasă. Ceea ce ați făcut în emisiune mințind e o rușine la adresa mea și a copiilor! Noi suntem oameni de rând. Cornel a avut un accident acum 14 ani. Nu mișca nimic.

Eu l-am îngrijit și spălat, inclusiv la fund… și a plecat. Deci clar nu mă aud cu el, cum a spus, zi de zi la telefon. De două luni m-am recăsătorit cu un bărbat care îmi oferă respectul lui și iubirea. Nu m-aș uita niciodată în urmă, dar adevărul e acesta, nu minciuna voastră de pe TV” – a adăugat fosta soție a lui Cornel.

Foto – Facebook

