Georgică Cornu nu mai are voie să se apropie de Marina Almășan. „Îi este interzis orice contact cu jurnalista!”

Marina Almășan a obținut ordin de protecție împotriva fostului ei partener de viață, Georgică Cornu. Fostul iubit al prezentatoarei de televiziune nu are voie să se mai apropie de ea la o distanță mai mică de 200 de metri.

Marina Almășan și Georgică Cornu, despărțire cu scandal

Marina Almășan și Georgică Cornu s-au despărțit după 12 ani de relație, iar separarea lor s-a transformat într-o situație destul de tensionată, afaceristul timișorean nefiind de acord cu decizia prezentatoarei și făcând diverse acuze publice la adresa ei. Afaceristul i-a făcut o vizită neanunțată vedetei de televiziune după despărțire pentru a-i lăsa flori la pragul ușii, iar aceasta a fost deranjată de situație, a schimbat yala și a cerut ordin de protecție împotriva lui.

„Eu am mers la ea, la apartament, cred că vineri era, să-i duc șapte trandafiri. I-am pus pe prag, că ea nu era acasă, era la un eveniment. Eu am cheile de la casă logic, am fost 13 ani iubiți! Nu-mi vine să cred la ce s-a ajuns! Nu-mi imaginam niciodată ca Marina mea să divulge tot ce a fost între noi la presă. Ei îi face rău acest scandal. Este ditamai femeia.

Nu o ajută cu nimic mizeria asta! Eu încă o iubesc! Este adevărat, i-am trimis mesaje, și ei și părinților ei! Eu tot sper că ne vom împăca totuși până la urmă! Cum să aud că l-a contactat pe domnul avocat Cuculis, că a schimbat yala…?! E incredibil ce se întâmplă!

Nu mă așteptam la așa ceva din partea ei! Nu mai este o tinerică! După cum se vede, ea nu poate să țină un bărbat mai mult de 12-13 ani. Dar la vârsta asta cu cine își mai reface ea viața?! Poate să mai găsească vreun tinerel, așa doar pentru o noapte…” – a declarat Georgică Cornu pentru click.ro, acum câteva zile.

Georgică Cornu nu are voie să se mai apropie de Marian Almășan 4 luni





Conform lui Adrian Cuculis, avocatul Marinei Almășan, după separare, afaceristul i-ar fi monitorizat casa și ar fi sunat-o de pe peste 30 de numere de telefon diferite.

„A apelat-o de pe cel puțin 30 de numere de telefon distincte. Și chiar i-a monitorizat și locuința. Vom chema în instanță spre audiere inclusiv prieteni apropiați care cunosc situația lor de fapt. Și urmează în mod evident să administrăm probatoriul pentru a putea primi un ordin de protecție pentru ca pe mai departe acest coșmar al Marinei să înceteze” – a spus pentru Cancan avocatul Adrian Cuculis.

Miercuri, 31 iulie, Judecătoria Sectorului 1, București, a emis un ordin de protecție împotriva lui Cornu, timp de patru luni. Acesta va trebui să poarte brățară electronică și nu se va mai putea apropia de Marina Almășan la mai puțin de 200 de metri.

„Ordin de protecție emis pentru patru luni de zile împotriva omului de afaceri Georgică Cornu la cererea Marinei Almășan. Instanța ne-a admis acum cererea de emitere a ordinului de protecție și a dispus și obligarea acestuia să poarte o brățară electronică. De asemenea, îi este interzis orice contact cu jurnalista”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul Marinei Almășan, conform Spynews.

