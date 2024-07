Elena Merișoreanu, replici acide la adresa Iulianei Tudor. „E prea mare acum. Nu mă mai invită la evenimentele ei!”

Elena Merișoreanu a vorbit în cadrul unui interviu recent despre cum s-a răcit relația dintre ea și prezentatoarea emisiunii „O dată-n viață”, Iuliana Tudor.

Elena Merișoreanu, replici acide la adresa Iulianei Tudor

Elena Merișoreanu i-a adus o serie de reproșuri prezentatoarei de la TVR, despre care spune că era foarte atașată într-o perioadă, dar în ultima vreme a dat-o uitării și nu o mai invită la evenimente.

„Iuliana Tudor nu mă mai invită la evenimentele ei, e prea mare acum, n-am mai fost de mult timp în emisiunea ei, la TVR, are favoriții ei. Nu are nicio calitate și niciun drept să facă departajare între soliști, mulți dintre noi avem ani grei de muzică în spate, Iuliana are preferații ei, pe care îi tot cheamă.

Îi doresc sănătate și să conducă folclorul așa, după placul ei! Iuliana e acum mult prea mare ca să se coboare la noi, să ne mai bage în seamă. Nu înseamnă că dacă are chip frumos e frumoasă și la suflet. Am fost alături de ea, în clipele foarte grele, când a avut nevoie, dar văd că a uitat. Așa e în viață” – a declarat Elena Merișoreanu, pentru click.ro.