Elena Merișoreanu a devenit străbunică: „E o bucurie imensă, un sentiment extraordinar” / Exclusiv

Elena Merișoreanu a devenit străbunică. Nepoata îndrăgitei interprete de muzică populară, Beatrice Păun, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, în urmă cu câteva zile.

Într-un interviu exclusiv acordat Unica.ro, artista a dezvăluit că micuțul și mama lui sunt bine, sănătoși și deja se află acasă.

Elena Merișoreanu a devenit străbunică

Elena Merișoreanu a devenit pentru prima dată străbunică, la vârsta de 74 de ani. Interpreta de muzică populară este mai fericită ca oricând și spune că și-a ținut strănepotul în brațe din primele lui minute de viață.

„E o bucurie imensă”, a afirmat Elena Merișoreanu despre venirea pe lume a noului membru al familiei.

„Atunci când am avut fetițele mici mă gândeam: ‘Doamne, să ajung să le văd la școală, să ajung să le văd la facultate, să le văd măritate’. Când au făcut copii și am văzut că au copii, zic, domne, îmi văd nepoții. Dar ca să ajung să îmi văd strănepotul nu mă așteptam”, a declarat artista pentru Unica.ro.

Elena Merișoreanu ne-a spus că a avut ocazia să își țină strănepotul în brațe încă din primele clipe, ea aflându-se la maternitate alături de nepoata ei, în ziua cea mare.

„L-am ținut în brațe din momentul în care pe ea o cosea, pentru că a făcut cezariană, iar fetele au ieșit afară, mi-au dat voie, echipată cum trebuie, și l-am ținut în brațe”, ne-a spus cântăreața de muzică populară.

Ce nume a ales nepoata Elenei Merișoreanu pentru fiul ei

Extrem de emoționantă de venirea pe lume a primului ei strănepot, Elena Merișoreanu a mărturisit că s-a bucurat foarte mult în momentul în care l-a văzut și ținut în brațe pe noul născut.

„Nu pot să explic în vorbe ce am simțit când l-am ținut pentru prima dată în brațe. E un sentiment extraordinar și m-am bucurat. E frumos, are 3.300 gr, 55 cm, avea părul mare”, a afirmat artista.

Operația a decurs bine, iar nepoata Elenei Merișoreanu a fost deja externată.

„A treia zi i-a dat drumul că era foarte bine. Și e la ea acasă. Aste e cel mai important, că sunt amândoi sănătoși. Acum e mai greu, că ea fiind cu operația, nu poate să ridice. Zice, „măi mamaie, dar eu nu am simțit nimic!” Cred și eu. Eu m-am chinuit vreo 7-8 ore, am țipat de am sculat tot spitalul pe vremea aia”, a povestit artista.

Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit și numele pe care îl va purta promul ei strănepot.

„Pentru că ea s-a rugat mult la Sfântul Antonie cel Mare pentru că doctorii i-au spus că nu poate să facă, ea s-a dus acolo cred că vreun an de zile, nici nu mi-a spus. O vedeam că pleacă, că se duce la Biserică, dar nu știam de ce se duce. Mă bucuram că se duce pentru că tineretul în ziua de azi nu pre mai merge la Biserică și eu mă bucuram pentru ea. Așa că a mers acolo și îi pune numele Antonio”, a explicat îndrăgita interpretă de muzică populară.

