Dezvăluiri din spatele ușilor închise în procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „A țipat prin sală”. Episodul dintre impresară și Dan Alexa, dezbătut în fața judecătorilor

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit miercuri, 9 octombrie, la ultima înfățișare în procesul de divorț de la Judecătoria Buftea, la trei ani de la separare. Alături de ei, în sala de judecată au fost prezenți și martorii lor, Lena Enache, în cazul impresarei, și Valentin Petrișor, alias Dinte, în cazul antrenprului. Valentin Petrișor, martorul lui Reghe, a făcut câteva declarații neașteptate în fața jurnaliștilor despre fosta prezentatoare TV, legate inclusiv de episodul cu Dan Alexa.

Martorul lui Laurențiu Reghecampf, acuzații către Anamaria Prodan, în procesul de divorț

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf încă nu s-a pronunțat, deși s-au separat acum mai bine de trei ani și și-au și refăcut viețile între timp. Antrenorul a întemeiat o familie cu actuala parteneră, Corina Caciuc, alături de care are doi băieți, în timp ce Anamaria Prodan formează de aproximativ un an un cuplu cu boxerul Ronald Gavril. Pe 9 octombrie, impresara și antrenorul s-au întâlnit la Judecătoria Buftea, alături de martorii lor.

Laurențiu Reghecampf a ieșit după cinci ore din sala de judecată, la 19:30 și a fost rezervat în declarații. Jurnaliștii prezenți au remarcat, însă, că bărbatul era tot numai un zâmbet. Antrenorul a spus că „s-a terminat” și a precizat că nu-și dorește ca Anamaria Prodan să-i păstreze în continuare numele de famile.

„S-a terminat. Totul bine. Eu nu sunt de acod (ca Anamaria Prodan să-i păstreze numele de familie – n.red.)”, a spus Reghe.

„Prodan a fost foarte acidă.”

Martorul lui Reghe, Valentin Petrișor, alias Dinte, a acceptat să stea mai mult de vorbă cu jurnaliștii și a făcut o serie de declarații despre Anamaria Prodan. Acesta a vorbit și despre episodul dintre Dan Alexa și impresară, de acum aproximativ patru ani, când ea l-a lovit cu pumnul. Totodată, martorul a susținut că Anamaria Prodan ar fi avut o atitudine nepotrivită în sala de judecată.

„Anamaria Prodan, înainte de episodul cu Dan Alexa, s-a dus și i-a tăiat toate hainele din camera de hotel în care domnul Alexa stătea, actualei soții a domnului Dan Alexa. Prodan a fost foarte acidă. M-a acuzat de mai multe chestii. A țipat prin sală, s-a supărat. Judecătorul a oprit-o și i-a zis să stea liniștită în banca dânsei și eu mi-am continuat declarația. Pe mine m-a amenințat de mai multe ori și nu vreau să am dialog cu dânsa”, a declarat Valentin Petrișor.

Martorul lui Reghe, despre Anamaria Prodan: „Ea nu renunță la divorț. Vrea vreo 20.000 – 30.000 de euro pe lună

Valentin „Dinte” Petrișor susține că Anamaria Prodan ar fi cerut „vreo 20.000 – 30.000 de euro pe lună” de la antrenor pentru cheltuielile fiului lor, Laurențiu Junior, alintat și Bebe, Bebeto și Reghe Jr. Din acest motiv, martorul lui Reghe nu crede că impresara și antrenorul ar fi putut încheia divorțul amiabil.

„Cu doamna Prodan, nu, nu aveți cum cu doamna Prodan. Doamna Prodan a inventat apa și sarea. Nu știu ce a mai inventat. Nu, e un om cu care nu poți să te înțelegi. Drept dovadă, ține un om care are o relație și doi copii într-un divorț în care cere 10.000 sau 20.000 pentru o școală.

Ea nu renunță la divorț. Vrea să păstreze și numele, vrea vreo 20.000 – 30.000 de euro pe lună, vă spun eu ce am auzit acolo. Inclusiv astăzi am auzit-o pe hol când zice: «Hai s-o mai amânăm, hai s-o mai ducem, hai s-o mai lungim». 20 sau 30 de mii de euro pe lună pentru un copil de 12 ani sau 13”, a adăugat martorul Dinte.

Ce declarații a făcut Lena Enache, martora Anamariei Prodan

Și martorul Anamariei Prodan, Lena Enache, a făcut câteva declarații. Aceasta susține că ea a văzut cuplul Reghe – Prodan ca pe un adevărat exemplu.

„Eu i-am văzut ca pe un exemplu. De multe ori plecam de la dânșii de acasă, Gabi nu era prezent tot timpul și-l sunam și-l certam: «Auzi, tu de ce nu poți să fii așa ca Reghe?». Deci eu am văzut doar lucruri frumoase. Nu am venit să dau în nimeni, doar mi-am susținut punctul de vedere în ceea ce-i privește pe dânșii”, a spus soția lui Gabi Enache.

„A fost greuț.”

Lena a povestit cum s-au comportat Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf în sala de judecată, susținând că antrenorul a fost liniștit și nu a avut nicio reacție.

„Resentimente nu știu, nu pot să fiu în pielea lor, nici nu mi-aș dori. Ei știu mai bine. A fost greuț, mai ales când ești pus în fața acelor oameni, să te concentrezi și să fii coerent în ceea ce spui. Dar a trecut, am trecut cu bine.

În banca lui, cum știți că este liniștit (n.r.- a fost Reghe în sala de judecată). Nu a reacționat în niciun mod. Eh, Ana… și Ana a fost în banca ei (n.r. – râde). Da, mai auzeam de pe fundal așa, câteva lucruri. Dar e normal în momentul de față. Nu cred că aș putea să dau un verdict (dacă e va pronunța divorțul de data asta – n.red.), dar să fie așa cum își doresc cei doi. Mai durează. Eu am fost primul martor audiat, mai este un martor”, a mai spus Lena Enache.

