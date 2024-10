Primele imagini de la nunta fiicei lui Michael Schumacher, Gina, la care și fostul pilot de curse a fost prezent

Fiica lui Michael Schumacher, Gina, s-a căsătorit cu omul de afaceri german Iain Bethke. Este primul eveniment la care se știe că fostul pilot de curse a fost prezent după accidentul foarte grav de schi din anul 2013, care i-a schimbat viața definitiv. Legendarul pilot de Formula 1 nu a mai fost fotografiat în public nici măcar o singură dată după acea zi din decembrie 2013.

Au apărut primele imagini de la nunta fiicei lui Michael Schumacher, Gina

Michael Schumacher (55 de ani) s-a numărat printre invitații la nunta fiicei sale, Gina Schumacher, cu omul de afaceri german Iain Bethke. Daily Mail a confirmat informația, fără să detalieze apariția sau starea germanului.

Nunta dintre Gina Schumacher și Iain Bethke a avut loc în Mallorca, unde familia Schumacher deține o vilă. Invitații la eveniment au fost obligați să respecte o regulă clară: fără telefoane mobile! Dispozitivele au fost lăsate la intrare, pentru ca invitații să nu fie tentați să surprindă imagini.

Imaginile surprinse de paparazzi

Totuși, câțiva paparazzi au reușit să imortalizeze, de la distanță, câteva momente de la nunta Ginei Schumacher, iar fotografiile au apărut ulterior pe rețelele sociale.

Imaginea publicată de Gina Schumacher

Asemeni celebrului ei tată, Gina este pasionată de viteză, însă nu de cea generată de sute de cai putere, ci de unul singur cal în carne și oase. Fiica lui Michael Schumacher practică de mai mulți ani echitație la nivel profesionist și se intitulează drept atletă pe contul de Instagram.

Majoritatea fotografiilor sale sunt din timpul curselor ori alături de caii săi. Recent, Gina Schumacher a publicat și prima imagine de la nunta cu Iain Bethke. Este vorba despre un portret elegant în care cuplul se îmbrățișează. Postarea are aproape 130.000 de aprecieri și mii de comentarii cu felicitări și complimente.

Un neurochirurg susține că e puțin probabil ca Michael Schumacher să fi participat la nunta fiicei

Un neurochirurg de renume, Jussi Posti, șeful departamentului de neurochirurgie de la Spitalul Universitar din Turku, Finlanda, a sugerat că prezența fostului pilot de curse la eveniment este foarte puțin probabilă.

Într-o analiză a stării de sănătate a multiplului campion, Posti a declarat că Schumacher este într-o stare critică de mai mulți ani, iar șansele de recuperare semnificativă sunt minime.

„Pe baza informațiilor disponibile, nu cred că duce o viață foarte inactivă. Cei mai mulți dintre oamenii imobilizați la pat devin atât de fragili încât nu mai este posibil să-i scoată din pat după mulți ani”, a spus Posti, conform MARCA.

Doctorul a adăugat că, de obicei, pacienții se recuperează la maximul posibil în primii doi ani după o traumă, iar de atunci nivelul de recuperare este limitat.

Schumacher, îngrijit de soția sa Corinna și de o echipă de medici acasă, continuă să lupte cu urmările accidentului, deși starea sa nu pare să se fi îmbunătățit semnificativ în ultimii ani.

După Gina, și Mick, fiul lui Michael Schumacher, care i-a călcat pe urme profesional, urmează să se căsătorească. Mick Schumacher s-a logodit de curând cu Laila Hasanovic.

Foto: Instagram/@gina_schumacher; Profimediaimages.ro

