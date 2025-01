Dan Negru, impresionat de prețurile la mâncare din India versus Dubai: „Am mâncat în întreaga lume”. Care a fost cel mai bizar preparat pe care l-a gustat

Dan Negru a vorbit despre cea mai ieftină, dar și cea mai scumpă experiență culinară a sa. Totodată, prezentatorul de la Kanal D a dezvăluit care a fost cel mai neobișnuit preparat pe care l-a mâncat.

Dan Negru, impresionat de prețurile la mâncare din India versus Dubai

Dan Negru (53 de ani) a dezvăluit că cel mai ieftin a mâncat în India și cel mai scump în Dubai, iar că cel mai bizar preparat pe care l-a gustat a fost o specialitate culinară servită în Mongolia și în China.

„Într-o vacă au băgat o oaie. Apoi, în oaie au băgat un iepure și în iepure au pus un porumbel. Toate, așa, au fost puse la proțap. Am mâncat în întreaga lume, tot felul de mâncăruri tradiționale, dar niciunde nu am mâncat atât de bine și nu am găsit găluște cu prune cum le face maică-mea în Timișoara”, a spus Dan Negru, pentru Click!.

În cadrul aceluiași interviu, prezentatorul de la Kanal D a vorbit despre experiențele sale culinare din India și Dubai. Cu această ocazie, Dan Negru a amintit problema malnutriției în India.

„Cel mai ieftin am mâncat în vacanța petrecută în India. Cu 3 dolari (aproximativ 15 lei – n.red.) am mâncat o zi întreagă, mâncare gustoasă, au acolo câteva localuri foarte bune.

În India, o treime dintre copii sunt subnutriți, prăpastia e tot mai mare între bogați și săraci. Când unul mănâncă și altul se uită începe tămbălăul. Dar să nu uităm că și bogatul și săracul, și regele și pionul, de pe tabla de șah, la sfârșitul jocului se duc tot în aceeași cutie”, a mărturisit prezentatorul TV, pentru sursa citată.

Cu această ocazie, Dan Negru a oferi câteva detalii și despre cea mai scumpă experiență culinară a sa, care a avut loc în Dubai. Gazda emisiunii „Jocul Cuvintelor” se afla acolo pentru a prezenta un eveniment pentru comunitatea de români din capitala Emiratului Dubai.

„Cel mai scump am mâncat în Dubai. Am fost invitat, de câțiva oameni de afaceri din Emiratele Arabe, să prezint niște evenimente, pentru românii stabiliți acolo. Ne-au invitat la cină la Burj Al Arab. Am văzut că nota de plată, factura, pentru cei de la masă, a fost de câteva mii de dolari. Nu am plătit noi. Și în mall-uri, hainele de firmă sunt foarte scumpe. Am văzut și pantofi și tricouri de peste 800 de dolari, chiar de mii de dolari”, a mai povestit Dan Negru.

Prezentatorul nu este un fan al prețurilor piperate, dar nici al ciocolatei Dubai.

„Pe Google, una dintre cele mai dese accesări este ciocolata Dubai. Aveam și noi o fabrică vestită, în Timișoara, care producea ciocolată pentru toată țara. Culmea, acum dulciurile, mâncate de noi, românii, sunt peste 90% din import. Prima fabrică de ciocolată a apărut la noi pe la 1800, în Timișoara. Prima din Dubai a apărut abia prin anii ‘90. Astăzi, în centrul Timișoarei se vinde ciocolată Dubai”, scria prezentatorul pe Facebook, în ianuarie 2025.

O lecție pe care Dan Negru vrea ca România să o învețe de Emiratele Arabe Unite

În ciuda prețurilor piperate ale restaurantului din hotelul de cinci stele, fostul prezentator de la Antena 1, a fost plăcut impresionat să descopere că, la muzeul de artă din Abu Dhabi, intrarea pentru copii este gratuită.

„De ce la alții e gratis, dar la noi costă? Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții, spunea Nicolae Iorga. De ce copiii până în 18 ani au voie gratis, în Abu Dhabi, iar în Muzeul Național de Istorie al României toți plătesc? Să învățăm lecția asta, viitorul se naște din trecut, nu este altă cale”, a remarcat Dan Negru.

