Cum arată Oana Roman în realitate, fără filtre, botox și machiaj. „48 de ani și 5 luni. Nici fond de ten măcar!”

Oana Roman le-a arătat fanilor din mediul online cum arată cu tenul curat, fără machiaj sau produse de înfrumusețare. În vârstă de 48 de ani, fiica lui Petre Roman are un ten luminos și lipsit de imperfecțiuni.

Cum arată Oana Roman fără filtre, botox și machiaj la 48 de ani

Oana Roman a făcut o postare în secțiunea de Insta Story în care le-a prezentat internauților varianta naturală a înfățișării ei, fără filtre foto sau machiaj. Ea recunoaște că are uneori cearcăne și unele riduri fine, dar nu apelează la botox și își întreține tenul cu creme hidratante.

„Nici un fel de filtre. Nici botox, nici fond de ten măcar. Doar SPF și BB Cream cu pigment. 48 de ani și 5 luni. Dar, nu m-am bronzat niciodată pe față și îmi aplic creme și am rutină zilnică, și dimineața și seara. Am riduri fine la ochi și dacă sunt odihnită, am mici pungi la ochi, căci da, eu sunt pe invers.

Când dorm mai mult, sunt ușor umflată la față. Când sunt mai obosită, am fața impecabilă”– a transmis Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman: „Nu mi-am făcut lifting, nu mi-am pus fire, nu mi-am pus acid.”

În urmă cu câteva luni, Oana Roman spunea, tot în mediul online, că nu și-a făcut intervenții estetice la nivelul feței, dar optează uneori pentru tratamentele faciale mimim invazive pentru menținerea frumuseții și sănătății pielii.

„Așa arăt. Nu mi-am pus botox niciodată. Nu am niciun fel de intervenții la față. Nu mi-am făcut lifting, nu mi-am pus fire, nu mi-am pus acid. Fac tratamente, masaj și folosesc cremă. Nu, nu folosesc niciun fel de filtru acum. Acesta este tenul meu, aceasta este fața mea fără niciun fel de machiaj. Am o moștenire genetică foarte bună și am grijă de fața mea” – a transmis ea pe Instagram, anul trecut.

Fata lui Petre Roman se mândrește cu felul în care tenul ei arată și spune că „se poate și așa” fără botox sau fel de fel de vizite la medicul estetician.

„Se poate și fără botox, și fără să ne distrugem, și fără să ne facem buze, și fără să ne punem gene. Trebuie doar să vrem. Cu siguranță nu sunt cea mai frumoasă, dar pot să ies pe stradă nemachiată la 48 de ani aproape. Sunt foarte mândră și mulțumită de acest lucru. Poate că unora o să li se pară că arăt foarte rău.

Eu consider că, pentru vârsta mea, arăt foarte bine, fără să-mi fi distrus fizionomia cu tot felul de intervenții. Este și un semnal de alarmă pe care vreau să-l trag pentru ca fetele tinere să înțeleagă că se poate să te întreții și fără să-ți distrugi fața” – a adăugat ea.

