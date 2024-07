Cum arată fiica lui Marius Tucă. Daria a împlinit 26 de ani, iar jurnalistul i-a dedicat o poezie. „Cum viața mă răsfață zi de zi!”

Daria Ana Tucă, fata celebrului jurnalist și prezentator de televiziune Marius Tucă a împlinit 26 de ani, iar tatăl său a profitat de moment pentru a-i dedica o poezie.

Fiica lui Marius Tucă a împlinit 26 de ani

Marius Tucă a renunțat la cariera în televiziune, s-a orientat către radio și și-a continuat activitatea de jurnalist și scriitor. Pe plan personal, Tucă este destul de discret și nu expune public prea multe detalii despre familia sa. Pe 29 iulie, Daria Ana, fata jurnalistului a împlinit 26 de ani, iar momentul a fost celebrat și în mediul online cu o poezie pe care Tucă i-a dedicat-o tinerei.

“Cum viaţa mă răsfaţă zi de zi

Şi ziua mea e-n fiecare zi

Atunci ziua în care e ziua mea de naştere

E o zi oarecare.

Ziua cu rele şi cu bune

Soro lume

Dar ziua cu cel mai frumos nume,

Ziua Dariei, numele Dariei.

La mulţi ani, Daria!”, a scris Marius Tucă în dreptul unei fotografii cu fiica lui.

Marius Tucă: „Am adus-o în lumea mea, în teatru, în lumea muzicii!”

Daria Ana este stabilită în Marea Britanie, a terminat Facultatea Regie-Film și este la început de drum pentru a-și îndeplini visul, acela de a avea o carieră de succes în cinematografie.

„A făcut Regie-Film, a avut un film de absolvire pe care l-a trimis și a luat un premiu la un festival la Roma, un film de comedie. Are drumul ei. Eu mă gândesc la ea în permanență. Este o relație pe care am construit-o din prima zi, din prima zi în care ne-am cunoscut.

Pentru că am apărut puțin mai târziu în viața ei, când ea spunea deja „mamă” și eu nu știam că spune pentru că programul era de așa natură. Și de atunci vorbim aproape în fiecare zi, ne sfătuim. E acolo. Am dus-o în lumea asta a mea, în teatru, fac un festival de teatru, în lumea muzicii, fac un festival de muzică în Vama Veche și tocmai mă străduiesc să fac ediția a 15-a și tot ce înseamnă artă. Cred că am crescut-o frumos și atunci e mult mai simplu să am o relație cu ea atât de frumoasă”, a dezvăluit Marius Tucă în podcastul lui Mihai Morar, acum doi ani.

Tot atunci, jurnalistul vorbea despre cât de grea i s-a părut la început plecarea fetei în Londra. Daria s-a implicat într-un proiect alături de tatăl său, ocupându-se de producția câtorva podcasturi.

„Înainte mă gândeam cu groază că o să plece. Acum, nu. Lucrurile vin de la sine. Daria s-a întors acum să filmeze aceste podcasturi, podcasturi marca Marius Tucă. O să fie în curând. Am filmat și o să vedeți despre ce e vorba. E ceva cu totul special, am muncit foarte tare. (…)

Daria e lângă mine. Filmează împreună cu prietenul ei Alec aceste podcasturi. Toată producția o fac ei. Filmează, montează, editează și așa mai departe și e cu mine acum în perioada asta, dar ea stă la Londra. Se întoarce acolo. Mi-ar plăcea, nu pot să mint, să vină într-o zi în România, dar ea face film și caută un job acolo. Va începe să lucreze acolo. Deocamdată e la Londra. Are drumul ei și o susțin în tot ceea ce face, chiar dacă uneori se poate să greșească” – i-a mai povestit Marius Tucă lui Mihai Morar.

Foto- Instagram

