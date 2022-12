Adevărul despre operația la inimă suferită de Dan Chișu: „În România mă costa 12.000 de euro”

Actorul Dan Chișu a vorbit despre problemele sale de sănătate pe care le-a avut în trecut și a dezvăluit cum a reușit să le rezolve prin intermediul unei operații al cărei preț i s-a părut extrem de mare în România.

Invitat în podcastul moderat de Marius Tucă, soțul Alinei Chivulescu a mărturisit că a necesitat o operație la inimă pentru a putea trece mai ușor peste problemele pe care le întâmpina tot mai des.

Dan Chișu, operație la inimă, în Montecarlo

În prezent, Dan Chișu este stabilit alături de familia lui în Franța. Actorul spune că motivul pentru care a decis să plece este cel medical. Țara în care locuiește acum oferă cetățenilor mai multe beneficii, iar acest lucru îl ajută foarte mult pe actor.

„Motivul principal este cel medical. Nu vreau să supăr tagma oamenilor din medicina din România. Făceam foarte des fibrilații din cauza unor probleme legate de sport făcut incorect, din cauza unor probleme moștenite de la mama, încât am hotărât să fac acea ablație. Este un cateter, se bagă în inimă. Nu e o operație pe cord deschis. E ca un stent, dar se duce mai departe și are un ecran, îți spune niște electrozi și face o hartă a celor care dau semnal electric”, a povestit Dan Chișu.

Operația la Montecarlo, aproape de 3 ori mai ieftină

Dan Chișu a mai mărturisit că a fost șocat de prețul mare pe care medicii din România i-l cereau pentru aceeași operație. Diferența între costul de la noi din țară și cel din Montecarlo, acolo unde a și decis să facă operația este de aproape 3 ori mai mare.

„La București mi s-a spus că vin niște italieni și nu costă decât (ironic) 12.000 de euro. Am cunoscut-o pe doamna doctor care mi-a spus: de ce nu vii tu la Montecarlo? Și m-am dus și m-am operat. M-a costat 4.700 și am făcut-o acolo. Aceeași operație în niște condiții unde au tot. După aceea mi-am dat seama că statusul meu medical este destul de dificil, iar Clara (n.r medicul) mi-a spus: ai cetățenie franceză”, a spus Dan Chișu.

Actorul s-a stabilit în Franța alături de familia lui

Dan Chișu și familia lui s-au stabilit acum în Franța. Actorul spune că locuiește cu chirie pentru moment, dar a făcut acest pas pentru a putea întruni toate condițiile prin care să dispună de asigurarea de sănătate. După operație spune că se simte bine, aleargă 7 kilometri pe zi și se simte mult mai relaxat.

„Francezii au toate defectele din lume, dar au cea mai bună asigurare medicală din lume. Am închiriat un apartament cu două camere, stăm în chirie. Mă bucur foarte tare că am făcut chestia asta. Și acum mă simt într-adevăr….Am cei 7 km pe care îi fac în fiecare zi, am o relaxare a faptului că în sfârșit fac ce îmi doresc.”, a completat actorul.

