Cristina Ich a fost abandonată de tatăl natural în copilărie. „L-am căutat acum câțiva ani”

Cristina Ich (35 de ani) a povestit în cadrul unui podcast moderat de Cătălin Măruță cum a fost abandonată de tatăl ei natural pe când era copil.

Influencerița a vorbit cu greu despre subiect foarte delicat pentru ea – abandonul tatălui. Pe vremea când Cristina avea vârsta de doi ani, tatăl ei biologic a decis să plece de acasă și nu s-a mai întors.

Practic, nici nu-l cunosc. Nu simt nevoia. L-am căutat acum câțiva ani, am plecat în străinătate pentru el. Și l-am găsit. Dar m-am răzgândit chiar în ziua în care trebuia să ne vedem. Nu am mai vrut dintr-odată să ne mai întâlnim. Și am plecat. Nu eram pregătită.

L-am iertat într-o zi, dar am renunțat să-l mai caut. El nu m-a căutat niciodată, deși știe că sunt cunoscută. Tatăl meu vitreg a umplut totul golul. Tatăl vitreg este un om extraordinar, de o asemenea bunătate… Când l-am întâlnit prima oară, am simțit că este tatăl meu adevărat – i-a spus Cristina Ich lui Cătălin Măruță.

Într-un alt interviu, Cristina Ich dezvăluia că a avut o copilărie frumoasă chiar dacă în perioada aceea locuia cu familia la țară.

Am copilărit la țară. Am crescut alături de mama și de bunicii mei. Mama este o femeie extraordinară de frumoasă și de blândă, care a avut mare grijă de mine. Ea și bunicii mei. Are o poveste pe care eu nu am încercat niciodată să o expun pe Instagram. Am încercat de fiecare dată să am familia perfectă. Eu am crescut lângă mama și bunicii mei.

Mai târziu, mama s-a căsătorit cu cel pe care îl numesc astăzi tatăl meu. Foarte puțină lume știe lucrul ăsta. Mama s-a căsătorit când aveam eu 12 ani. Dar am crescut alături de mama. Știi, te aștepți, femeile frumoase, când au un copil, să-l lase singur, știi, pentru că na, sunt curtate. Mama pe mine nu m-a lăsat niciodată. Am fost cel mai important om din viața ei. Eu am simțit asta. Probabil de asta nu am avut traume și niciun fel de complex la nivel emoțional și nici fizic – a precizat Cristina Ich, în emisiunea “Marius Tucă Show”.