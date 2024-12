Cristina Cioran a anunțat în emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV că este însărcinată cu al doilea copil. Prezentatoarea de televiziune în vârstă de 47 de ani mai are o fetiță, Ema, în vârstă de 3 ani.

Cristina Cioran este însărcinată cu al doilea copil. Cine este tatăl bebelușului

„Hello! Sunt pregătită pentru un 2025 minunat!”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

Vedeta TV a dezvăluit miercuri, 11 decembrie 2024, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV, că tatăl celui de-al doilea copil al ei este Alex Dobrescu, bărbatul cu care are deja o fetiță, Ema. În trecut, din cauza neînțelegerilor dintre cei doi, a fost emis ordin de protecție împotriva bărbatului, motiv pentru care nu pot comunica în prezent.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă (de copil – n.red.). El și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (se încheie ordinul de restricție – n.red.)”, a declarat Cristina Cioran, la Pro TV.

Tot în matinalul de la Pro TV, actrița a mărturisit că își dorește ca Alex Dobrescu să facă parte din viața copiilor lor, dar nu neapărat din viața ei.

„Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat. Pe mine m-am pus cumva pe pauză”, a spus.

A crezut că intră la menopauză

Prezentatoarea TV a fost extrem de surprinsă de vestea că va deveni mamă pentru a doua oară după ce inițial a corelat simptomele din primul trimestru de sarcină cu intrarea la menopauză. Mai mult decât atât, oamenii din jurul ei confirmau la rândul lor această teorie.

„Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză. Aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte tare. Nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era. Sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în univers”, a mai declarat.

De ce are Cristina Cioran ordin de protecție împotriva tatălui copiilor ei

În primăvara anului 2024, între Cristina Cioran și Alex Dobrescu a izbucnit un conflict serios, care a dus la obținerea unui ordin de protecție împotriva bărbatului. Cu toate acestea, în octombrie, după ce deja aflase despre a doua sarcină, actrița spunea că se gândește la o posibilă împăcare cu tatăl fiicei sale.

„O să încercăm să vedem, până nu se ridică restricțiile, până nu se termină această perioadă, nu se poate face nimic, pentru că nu suntem în contact. Vorbim prin terți. E trist că s-a întâmplat așa. Am plâns destul. Îmi pare rău și pentru el, îmi pare rău și pentru Ema, pentru că era foarte atașată de tatăl ei. Viața bate filmul”, declara Cristina Cioran în această toamnă, la Antena Stars.

Cristina Cioran a obținut un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu din cauza comportamentului acestuia violent, atât fizic, cât și verbal. Cristina Cioran l-a acuzat pe Alex Dobrescu de violență și că ar fi făcut trafic de droguri.

În aprilie 2024, Alex Dobrescu spunea că are planuri de căsătorie cu o tânără de 25 de ani. Luna următoare, Cristina Cioran anunța că are are un nou iubit. Anul se termină cu cei doi așteptând venirea pe lume a celui de-al doilea copil împreună. Alex mai are un fiu dintr-o relație anterioară.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News