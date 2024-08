Ce părere are soția lui Denis Hanganu despre scenele intime dintre el și alte actrițe: „Am lângă mine un om minunat” / Exclusiv

Denis Hanganu și soția lui, Raluca, formează un cuplu discret de mai mulți ani. Deși el este actor, iar ea medic chirurg, Raluca înțelege perfect particularitățile profesiei soțului ei și nu este în niciun fel deranjată de scenele intime dintre Denis și colegele lui de pe platourile de filmare sau de pe scena de teatru.

Soția lui Denis Hanganu, Raluca, este medic chirurg

Denis Hanganu și soția lui, Raluca, s-au logodit în Munții Alpi, într-unul dintre cele mai frumoase locuri pe care cei doi le-au vizitat până acum. Despre momentul cererii, Denis povestea la sfârșitul anului trecut că a fost un gest simplu, dar plin de emoție și semnificație. Perechea s-a căsătorit în toamna anului trecut, mai exact pe 8 septembrie. Evenimentul a avut loc în aer liber și a fost, în cuvintele actorului, „asemeni unui basm, un vis devenit realitate, o experiență magică și de neuitat”.

Denis Hanganu a fost desemnat Best Actor la prima ediție a Premiilor Unica.ro. După ce și-a ridicat premiul, actorul din „Clanul” ne-a spus cât au cântărit talentul, munca și norocul în cariera lui, dar și ce părere are soția lui, Raluca, despre scenele intime dintre el și colegele lui actrițe.

Ce părere are soția lui Denis Hanganu despre scenele intime dintre el și alte actrițe

„Asta, din fericire, nu e o problemă, pentru că am lângă mine un om minunat care înțelege toată paradigma asta a meseriei și că nu este nimic de natură personală, ci e doar o una dintre caracteristicile muncii. Pe platouri sau chiar și în teatru, nimic n-are legătură cu romantismul, totul este tehnic. Totul este doar un job. Nu e cu nicio implicare emoțională. Da, bineînțeles că îți folosești toate atuurile astfel încât tot ce faci acolo, împreună cu partenera, respectiv partenerul, să poată fi credibil, autentic, real, organic. Dar, dincolo de asta, nu există nimic. Și atunci cred că e cu atât mai ușor de înțeles tot contextul”, a spus Denis Hanganu, pentru Unica.ro.

Serialul „Clanul” i-a conferit lui Denis Hanganu un boost de încredere în sine și o stabilitate la care mulți actori tineri râvnesc. Denis n-o poate însoți pe Raluca în sala de operație, însă ea a avut oportunitatea de a-l urmări pe platourile de filmare.

Soția lui Denis Hanganu, în vizită pe platourile de filmare ale serialului „Clanul”

„Da, chiar într-una dintre zilele mele preferate. Eram cu Șerban Pavlu, comisarul Costoiu, pe un heliport. Filmam la o altitudine foarte mare și erau niște cadre extraordinare și o priveliște uluitoare. Am vrut neapărat să o chem pentru că am vrut să fie martora acelei zile de filmare super mișto. Am început ziua la 6:00, am terminat la 18-19, am văzut și răsăritul, și apusul. A fost super, super tare și secvențele au fost foarte, foarte, foarte bune. Am vrut cumva să nu treacă experiența asta fără să fim împreună”, ne-a mai povestit actorul din „Clanul”, la Premiile Unica.ro 2024.

De Paște, cuplul va fi acasă alături de toți cei dragi, respectând tradițiile caracteristice acestei sărbători, de la vopsirea ouălor și prepararea cozonacului, până la slujba de Înviere.

Cât au cântărit talentul, munca și norocul în cariera lui Denis Hanganu

Experiența fiecărui actor este unică în felul ei, însă această profesie se sprijină, asemeni altora, pe trei piloni, talentul, munca și norocul. Denis Hanganu consideră că, în cazul lui, ecuația a fost una echilibrată. Dacă în alte domenii, norocul contează mai puțin, în actorie, Denis e de părere că întâlnirile cu oamenii potriviți, la momentul potrivit, sunt esențiale. Sigur că, odată ajuns în aceeași cameră cu acei oameni cheie, trebuie să fii suficient de talentat și de muncitor pentru a putea profita la maximum de oportunitatea care ți s-a oferit. Nu în ultimul rând, seriozitatea și profesionalismul sunt vitale pentru a-ți menține poziția privilegiată.

„Cred că am ceva talent, cred că am muncit extraordinar, dar sunt perfect conștient că am avut parte și de foarte mult noroc, pentru că asta este o meserie în care cele mai importante sunt întâlnirile cheie, întâlnirile cu oameni cheie, în momente cheie. Deci depinzi de anumite contexte în care poți, practic, să arăți de ce ești în stare, așa cum sunt castingurile. Dacă nu te cheamă nimeni la casting, n-ai cui să arăți, n-ai ce să arăți. Și atunci totul e despre întâlniri, totul e despre oameni care te propun mai departe, oameni care te plac și te vor în viitoare proiecte. Tu, ca actor, din păcate, nu ai nicio putere de decizie. Deci norocul e mai mult decât esențial, în meseria asta este absolut vital”, ne-a mai spus Denis Hanganu, la Premiile Unica.ro 2024.

