Ce nume superb și rar a ales Iustina Loghin pentru fetița ei. Semnificația este de-a dreptul deosebită: „Dar de la Dumnezeu”

Iustina Loghin a ales un nume superb, rar, pentru fetița ei. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” l-a făcut tată pentru a cincea oară pe partenerul ei de viață, Cornel Luchian, la începutul săptămânii.

Ce semnificație are numele ales de Iustina Loghin pentru fetița ei

Iustina Loghin de la „Insula Iubirii” a adus pe lume primul ei copil pe 29 octombrie 2024. Tânăra a născut în cursul zilei de marți dimineața o fetiță ce a cântărit trei kilograme. Micuța a primit nota 10 la naștere.

”Fetița are peste trei kilograme. E destul de mare, normal. E ditamai fetița. Și e foarte puternică. Asta îmi place la ea, am observat că e foarte puternică. Iustina cred că vineri va fi externată. Cred că vineri vine acasă. Dacă totul va fi așa cum este acum, așa e normal, să stea până vineri”, a spus Costel Luchian pentru fanatik.ro, după ce a devenit din nou tată.

Fetița celor doi a primit un nume superb, cu o sonoritate aparte și cu o semnificație deosebită – Ivana Nectaria.

Ivana este varianta feminină a lui „Ivan”, nume de origine slavă care înseamnă „dar de la Dumnezeu” sau „binecuvântare divină”.

Nectaria este feminul numelui „Necatrie”, un nume de sfânt ce provine de la “Sfântul Nectarie”, care a fost episcop al Pentapolei și ctitor al mănăstirii „Sfânta Treime” de pe Insula Eghina. Sfântul Necatrie era cunoscut drept vindecătorul de cancer, iar „Nectarie” înseamnă „băutura sfinților”, „băutura zeilor”. Sfântul Necatrie este sărbătorit pe data de 9 noiembrie.

Cornel a cunoscut-o pe Iustina cînd era într-o căsnicie

Cornel Luchian mai are patru copii din fosta căsnicie, dar cu toată experiența sa ca tată s-a declarat compleșit de venirea pe lume a micuței Ivana Nectaria.

„Mă simt foarte bine. Iustina încă e la spital! A fost foarte frumos, ca de fiecare dată când apare un copil, e o emoție unică. E o emoție foarte mare, n-ai cum! Momentele alea sunt unice, înțelegi? De fiecare dată parcă e mai intens, mai puternic sentimentul.

Partea bună e că totul a decurs foarte bine. Nu au existat probleme deloc. Și ea, și copilul sunt bine. Totul e în regulă, totul e perfect. Nu a fost nici cea mai mică problemă de nicăieri. A fost chiar super” – a declarat el pentru fanatik.ro.

Iustina și Cornel s-au cunoscut când el era deja căsătorit. După divorț, el a păstrat legătura cu fosta soție, cu care are patru copii. Cornel spune că mariajul său s-a încheiat pe cale amiabilă.

„Am avut o relație de nouă ani. Am fost căsătorit, am copii din acea relație. Acum aproape un an am divorțat, deși relația se stricase de mai mulți ani (…) Iustina a fost unica femeie care a putut să înțeleagă asta și a dat dovadă de maturitate (…) Am o relație foarte bună cu fosta soție, țin zilnic legătura cu ea”, a povestit Cornel, potrivit cancan.ro.

Dar fosta lui soție are o altă poveste despre căsnicia cu Cornel.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie… Am sfârșit prin divorț la cererea Iustinei. Era căsătorit cu mine când i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023. Eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia de divorț. Am rămas să cresc singură patru copii, unul cu dizabilități, și cu munca. În timp ce din banii firmei au dispărut aproape 200.000 de euro pe concedii și operații. Acum am proprire și plătesc lună de lună. Am pierdut tot ce aveam” – a mărturisit fosta soția a lui Cornel, în mediul online.

