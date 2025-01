Ana Bodea, probleme de sănătate în vacanță în Dubai: „Primele trei zile le-am petrecut la pat”. Ce spune despre ajutorul medical pe care l-a primit

Ana Bodea și-a început vacanța în Dubai la pat, din cauza unei probleme de sănătate apărute în drum spre metropola din Emiratele Arabe Unite. După ce și-a revenit, actrița a preferat să se bucure de restul concediului departe de rețelele sociale, ceea ce a și făcut. Ajunsă acasă, Ana a povestit prin ce a trecut.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Ana Bodea în vacanță în Dubai

Ana Bodea (24 de ani) și-a petrecut primele trei zile din vacanța ei în Dubai la pat, din cauza unei intoxicații alimentare sau a unui virus contractat pe drum. Actrița, care a povestit că a trecut prin momente în care abia putea sta în picioare, s-a simțit în siguranță în grija personalului medical care a răspuns la solicitarea sa.

„Am lipsit o perioadă de pe social media, dar sunt bine acum! Vacanța mea a început cu o provocare neașteptată – după ce am ajuns în Dubai, primele trei zile le-am petrecut la pat, din cauza unei intoxicații alimentare sau a unui virus pe care I-am prins pe drum. Asistența medicală din Dubai m-a ajutat enorm și sunt recunoscătoare pentru profesionalismul lor. M-au făcut să mă simt în siguranță chiar și în momentele acelea în care abia puteam să stau în picioare”, a scris Ana Bodea pe Instagram.

„Nu plecați niciodată în vacanță fără asigurare medicală!”

După ce s-a repus pe picioare, actrița a preferat să se bucure de restul concediului său departe de social media, ceea ce a și făcut. Revenită în țară, Ana este dornică să împărtășească cele mai frumoase amintiri din Dubai, dar și o serie de recomandări.

„Când în sfârșit mi-am revenit am vrut să mă bucur de vacanță fără să stau pe social media, dar acum am revenit și voi împărtăși cu voi momente frumoase din vacanța, plus câteva recomandări. Prima recomandare? Nu plecați niciodată în vacanță fără asigurare medicală! Este esențială și poate face diferența. Revin curând cu povești și locuri care m-au cucerit în această călătorie!”, a încheiat Ana.

Cu cine formează Ana Bodea un cuplu

Ana Bodea a fost în vacanță în Dubai cu iubitul ei, prezentatorul TV Valentin Butnaru (39 de ani). Ana și Valentin sunt colegi de trust și formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate. El prezintă știrile Observator, în timp ce ea este protagonista serialului „Lia, soția soțului meu”, care s-a terminat în octombrie 2024.

La petrecerea Unica Urban Party Nostalgia din vara anului 2024, Ana și Valentin ne-au dezvăluit când s-au cunoscut și dacă a fost dragoste la prima vedere.

Foto: Instagram

