Raluca Bădulescu, regrete după despărțirea de Florin Stamin. „Nu știu cum o să fie de acum înainte. E dragostea vieții mele!”

La sfârșitul lunii mai, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au decis să divorțeze, după 13 ani de relație. Despărțirea lor a fost de comun acord.

Recent, invitată în podcastului Fiță cu Adiță, vedeta de la Kanal D a spus că Florin este una dintre persoanele care au avut cel mai mare impact în viața ei, iar doar datorită lui ea este persoana pe care o știm și o vedem cu toții astăzi. În plus, jurata de la “Bravo, ai stil” spune că Florin va rămâne mereu dragostea vieții ei.

Raluca Bădulescu a mai fost căsătorită cu fostul model Vali Pungă, cu care are un băiat, Alexandru, în vârstă de 15 ani. Vedeta de televiziune a rămas în relații bune și cu Vali.

Sunt în relații extraordinare cu fostul soț, face și el parte din familia noastră mare. Ne-am înțeles foarte bine, nu am avut certuri. Motivele despărții noastre au fost de date de faptul că el voia să își urmeze cariera în modelling, în străinătate, iar eu la vremea respectivă nu eram pregătită să fac pasul ăsta… Am împlinit 15 ani de dragoste, de iubire, de căsnicie, de viață cu Florin. Sunt o norocoasă, am o minune de soț, sunt o răsfățată, are grijă să nu îmi lipsească nimic. Secretul relației stă în înțelepciunea partenerilor de a se respecta, de a se înțelege unul pe celălalt – a declarant Raluca, în urmă cu câteva luni.