Oana Roman, anunț neașteptat despre mama ei: „Din păcate, nu a fost externată”

Săptămâna trecută, Oana Roman anunța că și-a internat mama în spital pentru o serie de investigații medicale amănunțite. În vârstă de 80 de ani, Mioara Roman suferă de o formă agresivă de Parkinson, iar în ultima lună, starea sa de sănătate s-a agravat.

Deși, inițial, Oana credea că mama ei nu va fi internată mai mult de 2-3 zile, medicii au decis să o supună pe Mioara unei intervenții chirurgicale în următoarele zile și, astfel, perioada de spitalizare s-a prelungit.

Oana Roman a spus de curând, prin intermediul rețelelor de socializare că mama ei că mama ei urmează să fie operată de colecist.

„Am zis că astăzi nu ies din casă pe frigul acesta îngrozitor. Sunt -7 grade în momentul acesta. Am ieșit pentru că trebuie să mă duc la mama la spital să-i duc medicamentele. Din păcate, nu a fost externată ieri cum credeam. Din păcate va mai sta câteva zile în spital pentru că va suferi o intervenție laparoscopică pentru a i se înlătura colecistul. Avea această problemă și devenise urgentă. Mă duc, așadar, să-i duc pastilele deoarece are un tratament pe care cei de la sital nu i-l pot da în întregime. O să-i las medicamentele la recepție pentru că nu am voie să intru să o văd. Nu am văzut-o de miercuri. Nu o să o pot vedea nici când se va opera, nici după, dar știu că totul o să fie bine”, a povestit Oana, într-un InstaStory.

