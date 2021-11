Nicole Cherry (22 de ani) va deveni mama unei fiice, Anastasia Maria, în luna decembrie a anului acesta. În emisiunea „La Măruță”, solista a vorbit despre ultimele pregătiri dinaintea nașterii.

Nicole Cherry, ultimele pregătiri înainte de naștere

Nicole și partenerul ei, Florin Popa (30 de ani), s-au logodit în octombrie 2021. „Pentru totdeauna”, a scris solista în dreptul primei fotografii cu inelul de logodnă. „Asta e ultima, promit! Sunt fericită… nu m-am putut abține”, a mai scris artista în descrierea altei imagini.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 10)

„Într-adevăr, sucul de portocale a fost pofta mea în toată sarcina și rămâne în top favorite, lângă cireșe”, a dezvăluit Nicole Cherry, în emisiunea „La Măruță”.

„Mă așteaptă hainele. Mai avem o grămadă de hăinuțe de călcat. Poate să vin oricând. Să mă urmăriți pe Instagram. Dacă nu mai postez două zile să știți că s-a întâmplat. Nu știm nici noi când o să vină. Știți cum e cu data exactă, poate să nu fie chiar data exactă”, a completat.

„Sunt neașteptat de bine, aș putea să zic. Nu am nimic. Într-adevăr, stau acasă, zic, totuși, să nu fac prea mult efort, pentru că nu este recomandat. Dacă ar fi după mine, m-aș plimba, m-aș duce, aș mai face lucruri. Am pregătit dulapul cu hăinuțele, urmează să-i vină pătuțul și așa mai departe. Mama m-a ajutat cu curățenia”, a mai spus.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Cum i-a spus Nicole Cherry iubitului ei că vor deveni părinți

Cum a fost Nicole Cherry cerută în căsătorie. „A fost ceva spontan”

Cum au reacționat părinții lui Nicole Cherry când au aflat că artista va deveni mamă

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo. Nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok. În schimb, ultimele trei săptămâni au fost… Nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coastă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu… stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, mai spunea artista zilele trecute pe Instagram.

„Am fost o mămică norocoasă, n-am avut probleme. Nu știu, nu mi-e teamă de absolut nimic. Chiar mă gândeam zilele trecute, parcă sunt atât de pregătită, nici dacă mă gândeam înainte nu eram atât de pregătită. Poate nici nu conștientizez ce mă așteaptă”, a mai declarat Nicole Cherry recent, pentru Antena Stars.

Între artistă și partenerul ei este o diferență de vârstă de 8 ani, diferență pe care Nicole o consideră un avantaj. „Până să fiu cu el, am mai avut așa mici copilării cu băieți care erau de vârsta mea și, sincer, nu mă regăseam”, mărturisea Nicole în trecut.

„Când eram de aceeași vârstă, mereu simțeam că eu sunt mai matură. Și de data asta chiar simt că e ceva potrivit. Adică e matur cât să poată să mă înțeleagă și câteodată să îmi facă și copilăriile, adică e frumos”, a încheiat atunci.

Foto: Instagram