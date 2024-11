Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, au organizat o petrecere spectaculoasă pentru aniversarea de 3 ani a fiicei lor, Anastasia. Ce au mâncat invitații și cum a arătat tortul

Nicole Cherry a organizat o petrecere spectaculoasă cu ocazia aniversării de 3 ani a fetiței sale, Anastasia. Evenimentul a fost organizat la un loc de joacă din București, iar atmosfera a fost întreținută de patru animatori, dintre care doi în rolurile protagoniștilor din desenul animat „Masha și Ursul”. Toți invitații s-au îmbrăcat la patru ace pentru evenimentul special din viața fetiței artistei și a soțului ei, Florin Popa.

Nicole Cherry, petrecere spectaculoasă pentru aniversarea de 3 ani a Anastasiei, fetița ei

Nicole Cherry și Florin Popa au sărbătorit-o ieri pe Anastasia, fetița lor de 3 ani. Petrecerea a fost organizată de artistă și de soțul ei la un loc de joacă din București, unde Anastasia și prietenii ei au creat amintiri de neuitat.

Au optat pentru mâncare cu specific italienesc, mai precis pentru platouri de mezeluri și pizza. De la petrecere nu au lipsit decorul de poveste și candy barul plin de delicii. Piesa de rezistență au fost animatorii „Masha și Ursul”, care au adus zâmbetul pe buzele tuturor invitaților. Locul de joacă a inclus mai multe tobogane, o piscină uscată cu bile și un corner cu oglindă pentru Anastasia și prietenele ei.

Cel mai așteptat moment al serii a fost unul de dans alături de DJ BumBa, îmbrăcat într-un costum cu sclipici și lumini. Invitații au făcut o horă în jurul lui și au fredonat melodii pentru copii.

Nicole Cherry a purtat o rochie midi vișinie, botine negre cu ținte aurii și cercei de asemenea aurii. Cântăreața s-a pregătit pentru petrecere ca pentru toate evenimentele importante din viața ei, optând pentru a se coafa și machia la salon, alături de mama și de sora ei.

Citește și: Nicole Cherry, dezvăluiri despre nunta cu Florin Popa. „Îmi doresc foarte mult în afara țării.” / Exclusiv

Ce fel de mamă este Nicole Cherry

Nicole Cherry se descoperă în fiecare zi în rolul de mamă. Despre fetița ei, cântăreața ne-a povestit la Fresh by Unica, în sezonul 2, că îi seamănă foarte mult, lucru pe care și l-a și dorit. Solista a vrut ca fetița ei să fie zodia Săgetător, la fel ca ea, și planul i-a reușit.

„Este o mini Cherry și mă bucur. Mi-am dorit ca, fetiță fiind, să aibă caracterul meu. Eu cred că am un caracter care nu m-a doborât de când sunt în această industrie. Am știut de fiecare dată ce vreau și am fost destul de motivată. Cred că o va ajuta foarte mult și pe ea. Simt că are foarte mult de la mama ei”, ne-a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

Citește și: Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, s-au mutat în casă nouă. Primele imagini din vila cuplului. „O să fie la parter această ceramică.”

„Mai am momente când mă simt obosită.”

Deși prioritățile sale s-au reorganizat și timpul pentru ea este din ce în ce mai redus, Nicole nu se plânge. Cântăreața consideră că are un copil minunat și, cu ajutorul familiei și al soțului ei, tânăra reușește să se împartă cu succes între rolul de mamă și cel de artistă.

„Prioritățile mele sunt altele și timpul pentru mine e din ce în ce mai puțin. Dar nu mă plâng. Am un copil minunat și în continuare reușesc să am un echilibru, zic eu, excepțional între viața de mamă și cariera pe care o am. Mai am momente când mă simt obosită, dar îmi iau o zi, două pauză și știi cum îmi revin? Imediat! N-am nevoie de pauze lungi, vacanțe. Mă încarcă două zile”, a mai spus solista, pentru Unica.ro.

Citește și: De ce s-a lovit Nicole Cherry după ce și-a lansat brandul de haine. „N-am reușit să mai fac față.” / Exclusiv

Ce spune despre al doilea copil

Tot la Fresh, Nicole ne-a mărturisit că întrebarea care îi displace cel mai tare este când va face al doilea copil. Cântăreața se bucură din plin de fetița ei și nu își dorește să vorbească public despre planurile sale de a deveni mamă a doua oară.

„Încerc să mă bucur de timpul petrecut cu ea încât n-aș putea să ofer din timpul meu celui de-al doilea copil momentan. Cred că toată atenția mea trebuie să fie către ea și n-aș putea să împart momentan iubirea, nu sunt pregătită”, ne-a mai spus Nicole Cherry, cu umorul și candoarea caracteristice.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News