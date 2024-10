Emil Rengle, despre reacțiile acide ale românilor, după ce a afirmat că vrea să adopte un copil cu iubitul lui. Când se căsătoresc cei doi artiști

Emil Rengle (34 ani) a stârnit un adevărat val de reacții după ce a afirmat că își dorește să adopte un copil cu logodnicul lui, Alejandro Fernandez. Cei doi s-au logodit în luna aprilie a acestui an și a susținut apoi că vrea să își întemeie o familie cu cel care îi va deveni soț. Doar că dorința lui de a adopta un copil nu a fost pe placul tuturor, stârnind o revoltă în mediul online. Acum, coregraful și-a spus părerea despre reacțiile apărute pe rețelele de socializare și susține că nu se lasă afectat.

Emil Rengle, despre reacțiile acide ale internauților după ce a afirmat că vrea să adopte un copil

Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro Fernandez, s-au logodit în primăvara acestui an. Acum, cei doi vor să se căsătorească și după un timp să adopte și un copil. Artiștii și-au exprimat dorința de a deveni părinți la televizor, stârnind un val de reacții acide în mediul online.

„Ne dorim foarte tare să adoptăm copii. Credem că este un cadou de la Dumnezeu să faci asta. Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea să crească într-o familie. După căsătorie, undeva la 4-5 ani, să ne mai trăim copilăria, după care ne dorim să formăm o familie. Indiferent din ce parte a lumii vom avea copii, ne dorim să învățăm cultura fiecăruia”, a afirmat Emil Rengle la Kanal D.

Dorința sa de a crește un copil alături de partenerul lui de viață nu a fost pe placul multor oameni care i-au criticat aspru în mediul online. Totuși, coregraful spune că nu se lasă afectat de ceea ce spun gurile rele și că vrea să ofere unui copil fără părinți „șansa la o viață iubitoare”.

„Știm că subiectul adopției, în special în cuplurile LGBTQ+, este delicat. Dar, hai să ne uităm la cifre. În Europa, sunt peste 700.000 de copii care așteaptă o familie. De ce să nu le oferim șansa la o viață iubitoare, indiferent de cine sunt părinții?”, a declarat Emil Rengle pentru Fanatik.

Coregraful nu se lasă afectat de criticile celorlalți

Faptul că un cuplu din comunitatea LGBTQ+ vrea să adopte un copil nu este pe placul tuturor, astfel că numeroase critici au apărut pe rețelele de socializare. Dar artiștii aleg să nu se lase afectați și să meargă mai departe cu planurile lor.

„E ușor să te lași prins în gălăgia celor care nu înțeleg sau nu sunt de acord, dar adevărul e că noi privim lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă. Nu ne lăsăm afectați de negativitate, pentru că știm că drumul nostru e ghidat de iubire și respect”, a explicat Emil Rengle pentru publicația citată anterior.

Coregraful și iubitul său vor să își întemeie o familie și să se bucure împreună de fiecare moment.

„La finalul zilei, nu ne definește ce spun ceilalți, ci ce alegem noi să construim – o familie bazată pe iubire, grijă și acceptare. Așa că, în loc să ne consumăm energia cu cei care țipă, o investim în ceea ce contează: în noi, în familia noastră și în oamenii care ne susțin”, a mai spus Emil Rengle.

Când se vor căsători Emil Rengle și Alejandro Fernandez

De asemenea, Emil Rengle a dezvăluit când și unde va avea loc nunta cu Alejandro Fernandez. Potrivit coregrafului, evenimentul va avea loc peste doi ani, în Italia sau Grecia.

„În doi ani am plănuit să avem nuntă. O facem peste doi ani pentru că familiile noastre sunt din țări diferite, Alejandro este spaniol-englez și are o parte de familie în Spania, o parte de familie în Anglia, familia mea e în România și ne dorim foarte tare ca aceste culturi să se întâlnească, familiile noastre să se cunoască mai bine și am început deja să organizăm diferite excursii în care mamele noastre se văd, învățăm unii despre alții ca atunci când se întâmplă nunta să nu existe treaba asta cu: ‘Bună! Eu sunt…’, adică să auzim și o manea, să auzim și muzică spaniolă, să fie de toate”, a afirmat Emil Rengle în emisiunea „Follow Us”.

„Englezii să bea bere dacă vor, adică să fie diversitate. Ne adunăm prietenii și familiile, să aibă și ei timp să guste din cultura din care provin și cam asta facem acum, cam asta se petrece în viața noastră”, a completat el.

Alejandro visează la o nuntă în Italia sau Grecia, iar dress code-ul să fie alb sau crem.

„Mă gândesc pe Costa Amalfitană sau în Santorini și cu toată lumea purtând alb sau crem, văd o masă lungă și în spate apusul soarelui. Noi să avem o mașină de epocă, pe străzile mici din Italia. Așa văd eu nunta”, a precizat Alejandro Fernandez.

Emil Rengle spune că și el visează la o nuntă la apus de soare. Astfel că, se pare că cei doi vor avea parte nu de una, ci de două nunți.

„Văd și eu la fel de frumos, undeva la apus, cu mașina care pleacă cu conservele după, dar în același timp văd și o nuntă mai restrânsă, mai mult cu familia spirituală. Vor fi două nunți, în această a doua nuntă îmi doresc să fim conștienți de ce avem acest parteneriat, ce ne dorim de la viață, cum pornim, ce oameni avem alături de noi”, a explicat coregraful.

Sursă foto: Instagram

