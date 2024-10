Simona Trașcă iubește din nou. „E mai mic ca mine. Nu îmi vine să cred că trăiesc treaba asta și nu mă așteptam!”

Simona Trașcă are un nou iubit. După o lungă perioadă în care a preferat să se bucure de burlăcie, fosta asistentă de televiziune și-a găsit din nou fericirea pe plan amoros.

Simona Trașcă are un nou iubit

Simona Trașcă (44 de ani) a vorbit recent despre relația ei cu un bărbat pe care l-a întâlnit în mediul online. Deși nu dorește să-i facă publică identitatea, Simona a dezvăluit că este mai tânăr ca ea și că relația lor este frumoasă.

„Vorbeam de două luni cu băiatul acesta. Nu am petrecut timp împreună, am petrecut acest weekend. E mai mic decât mine, puțin mai mic. Are și el aproape 40. Muncește.

Nu știu dacă mi-a dat vrăjeală, nu mi-a dat, dacă mi-a dat, mi-a dat-o frumos. (…) Sunt singură de un an și șapte luni și nici acum nu sunt sigură că sunt într-o relație, pentru că nu îmi vine să cred că trăiesc treaba asta și nu mă așteptam, nu mi-am mai dorit. Mi se pare ireal ce trăiesc. Nu vreau să vorbesc momentan despre el, dar dacă o să fie ok, o să ne asumăm”, a povestit Simona Trașcă la „Un Show Păcătos”.

Simona Trașcă a fost considerată una dintre cele mai sexy asistente de televiziune, fiind supranumită „Pamela de România”. Ea a renunțat de mult la lumina refelctoarelor și preferă acum să stea cât de departe se poate de lumea showbiz-ului.

„M-am retras în glorie. Îmi place foarte mult să stau liniștită, în banca mea, nu știu de ce, dar mă simt eu mai bine așa. Locuiesc cu mama, probabil am renunțat la iubire și la un partener de viață și asta îmiaduce liniștea. Doar pisica mea are loc la mine în pat. N-am mai fost nici la estetician, nu am mai simțit nevoia, fac mâncare, am grijă de mama. Nu mai vreau un partener de viață, nu mai am încredere în bărbați și nu mai vreau să sufăr’, a zis Simona Trașcă, în 2022, la Antena Stars.

Simona Trașcă are un fiu din fosta căsnicie

Simona Trașcă a trecut printr-un mariaj cu un diplomat libanez înstărit în urmă cu câțiva ani, relație din care a rezultat un fiu, Fady Gavriil Hammoud, astăzi în vârsă de 27 de ani, care trăiește cu soția lui în Canada.

M-am îndrăgostit de el la 16 ani. A fost dragoste la prima vedere, simțieam ceva frumos, era dragoste. Pentru el am fugit de acasă, mi-a zis că mă ia de nevastă, mi-a chemat părinții, m-a cerut și aia a fost. Fostul meu soț era diplomat, avea o firmă, era un bărbat foarte frumos, foarte puternic, foarte elegant’, a declarat ea acum ceva timp, tot la Antena Stars.

Relația lor a început să scârțâie când soțul Simonei i-a cerut să treacă la religia lui, iar ea nu a fost de acord cu acest lucru. Așa a ajuns să divorțeze de tatăl copilului său.

„În ultimul an de căsătorie și-a dorit să trec la religia lui, la musulmani, iar eu n-am acceptat, deși făceam tot ce zicea el, mă îmbrăcam ca la ei, totul era ca la carte. Din copilărie l-am iubit și-l iubesc foarte mult pe Dumnezeu. Respect toate religile, doar o iubesc pe a mea.

Asta a fost motivul pentru care am renunțat și am băgat divorț de bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult, tatăl copilului meu. Nu pot să spun ce-mi făcea și cum se comporta cu mine, dar a fost un an foarte greu din viața mea. Am divorțat de un diplomat, alături de care aveam o casă imensă, piscină, saună, doamne pentru curățenie, șofer și am ajuns la mama acasă” – a mai adăugat ea, pentru aceeași sursă.

