Motivul pentru care Vlad Gherman merge la psiholog de 4 ani: “Sunt lucruri discutate în toate relațiile, nu mă feresc”/ Exclusiv

Vlad Gherman merge la psiholog de 4 ani, din perioada în care forma un cuplu cu actrița Cristina Ciobănașu. În ciuda faptului că este unul dintre cei mai iubiți actori și se bucură de ani buni de succes pe plan profesional, iar pe plan personal întotdeauna a fost implicat în relații de lungă durată, Vlad Gherman nu a reușit să își învingă anumite frici, pe care de altfel nu le-a ținut ascunse față de fostele, dar și de actuala parteneră de viață. Interpretul lui Andi din serialul “Lia, soția soțului meu” a dezvăluit, pentru UNICA.ro, că merge la terapie de 4 ani, dinainte de despărțirea de Cristina Ciobănașu, pentru a reuși să se cunoască mai bine.

Vlad Gherman este decis să se însoare cu Oana Moșneagu, iubita lui, de profesie actriță. Sunt de doi ani împreună, dar lucrurile merg atât de bine între ei, ambele familii s-au cunoscut și se plac, astfel încât mariajul va fi un pas firesc pe care cei doi îndrăgostiți îl vor face. Tânărul a avut în plan să se căsătorească și cu Cristina Ciobănașu, fosta sa iubită, pe care a cerut-o în căsătorie când a împlinit 18 ani, însă, relația s-a destrămat după 9 ani de conviețuire ca iubiți.

Vlad Gherman face terapie de 4 ani: „Am problemele mele, fricile mele”

“Și în relația cu Cris, și în relația anterioară eram convins că o să se întâmple pasul acela (n.r căsătoria) la un moment dat. Am avut anumite frici, cum am și acum, întotdeauna o să ai frici și sunt lucruri iarăși discutate în toate relațiile în care sunt, adică nu mă feresc, de asta fac și terapie. Merg la psiholog, fiecare cu problemele lui, am fost și înainte de despărțire (n.r de Cristina Ciobănașu), am problemele mele, fricile mele, dar sunt lucruri la care te gândești în toate relațiile, mai ales după ce treci de un anumit timp.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Într-unele se leagă, în altele nu, oricum, orice ar fi, niciodată nu poți să garantezi că două persoane vor rămâne împreună. Atunci nu pot să zic, că nu vreau să descurajez chestia asta, dar e un risc pe care ți-l asumi. Ești fericit, oricum faci pasul ăla când ești fericit. Poate după 5 ani, 10 ani, nu o să mai fii, dar clar îmi doresc (n.r. să se căsătorească), pentru că așa cum ți-am zis, e din ce în ce mai bine între mine și Oana”, ne-a spus actorul.

Citește și: Vlad Gherman, după nici doi ani de relație cu Oana Moșneagu: “Am în plan să o cer în căsătorie. E o chestie discutată”/ Exclusiv

Până să formeze un cuplu cu Oana Moșneagu, Vlad Gherman a suferit crunt după despărțirea de Cristina Ciobănașu, el începuse să consume alcool și să fumeze. Tot cu ajutorul psihologului a scapat și de aceste vicii. În prezent, cei doi foști iubiți au rămas amici și fiecare și-a găsit o altă jumătate cu care se declară fericit. Mai mult, Vlad și Cris sunt și colegi la o emisiune pe Happy Channel.

Vlad Gherman: “Recomand terapia tuturor”

Actorul consideră că mersul la psiholog a fost o decizie inspirată pe care a luat-o în urmă cu 4 ani. “Sunt anumite probleme pe care le-am dobândit pe parcurs, unele se trag din copilărie, altele din fostele relații și alte traume, dar da, sunt lucruri pe care am început să le rezolv ușor ușor. Mă ajută clar terapia, eu am recomandat-o tuturor și o recomand cu căldură. De la 26 ani merg. Vreau să mă cunosc mai bine pe mine, să-mi înving anumite lucruri, niște frici”, ne-a mărturisit actorul.

Luna trecută, Vlad Gherman a împlinit 30 de ani.

Vlad Gherman, despre cheia succesului din relația cu Oana Moșneagu

Vlad Gherman este îndrăgostit de Oana Moșneagu și ne-a spus calitatea pe care o apreciază cel mai mult la partenera sa de viață.

“Îmi place că e foarte sinceră și am mai zis că e o sabie cu două tăișuri, că aici poate să fie și bine și rău. E foarte directă și-ți spune franc în față tot ce gândește și tot ce simte, ceea ce apreciez foarte mult, pentru că mi se pare cheia unei relații de succes să-i spui omului pe care îl iubești și bune și rele. Că un părinte, un prieten te mai menajează, iubita care stă cu tine 24 din 24 ore o să fie super sinceră cu tine și e bine să facă asta”, a declarat, pentru UNICA.ro, interpretul lui Andi din serialul “Lia, soția soțului meu”.

Citește și: Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat în vacanță. Imagini din Thailanda cu cei doi actori: „M-am simțit ca un copil”

Îndrăgostiții locuiesc împreună și au avut timp să își descopere tabieturile, dar și reacțiile în situații mai puțin plăcute. Concluzia la care a ajuns Vlad Gherman este că uneori sinceritatea iubitei sale poate și deranja.

“Tot asta. E și o calitate și un defect. Dacă stau să mă gândesc, cred că ar trebui să mă gândesc foarte mult, pentru că nu îmi vine nimic așa repede. Cu toții avem defecte, dar sunt foarte mici, treci cu vederea peste ele”, a mai spus, pentru UNICA.ro, Vlad Gherman.

Sursa foto: Instagram