Mirela Vaida și trucul ei pentru a slăbi după sărbători. „Am un secret!”

Mirela Vaida (40 de ani) se menține de ani buni într-o formă fizică de zile mari. Prezentatoarea de televiziune are un stil de viață sănătos și face sport ori de câte ori timpul îi permite, lucruri care contribuie la o siluetă excelentă.

Dar perioada sărbătorilor este un adevărat pericol pentru oricine și întrebarea este cum reușește oare să-și recapete forma dacă exagerează cu bunătățile tradiționale de Crăciun sau Revelion?

Cum își menține Mirela Vaida silueta

Mirela Vaida are o familie numeroasă, cu trei copii, așadar când vin sărbătorile, masa trebuie să fie plină cu fel de fel de preparate festive. Și nimeni nu poate rezista tentației sarmalelor, fripturii sau a salatei de boeuf. Mai ales că Mirela Vaida este și o bucătăreasă desăvârșită, așa cum am putut vedea adesea pe canalul ei de YouTube, unde prezintă rețetele și modul de preparare a multor bucate.

Programul încărcat a făcut-o pe prevzentatoare să-și stabilească niște ore fixe de masă. Vedeta de televiziune a spus în cadrul unui interviu recent că se duce la filmări cu pachet, pentru a mânca în timpul pauzelor.

„Iubesc să mănânc!”

„Mâncarea este ceva esențial, nu m-am ferit să recunosc asta. Iubesc să mănânc, dar încerc să mănânc câte puțin din toate. Acum, singura dieta care dă rezultate la mine este să nu mai mănânc seara, după ora 18:00. Este, de fapt, și motivul pentru care eu merg cu mâncarea după mine, la muncă.

La pauza publicitară de la 18 fără 10 eu am sacoșa mea cu mâncare, în platou, pe care o deschid și o mănânc acolo. De obicei, îmi trebuie două pauze ca să termin.” – a declarat Mirela Vaida, pentru Spectacola.ro.

Atunci când exagerează cu mâncatul sau consumă alimente care îngrașă, cum sunt cele de pe mesele de sărbătoare, Mirela Vaida apelează la un truc simplu care funcționează mereu. În cazul ei, cel puțin. Mirela Vaida spune că disciplina a ajutat-o să slăbească și faptul că nu mai mănâncă nimic după ora 18:00. Pentru a “fenta” senzația de foame care poate apărea seara târziu, Mirela Vaida bea un ceai de fructe aromat.

„Cred că poți să mănânci orice, dar cu o condiție!”

„Am slăbit, pentru că m-am disciplinat un pic. Cred că poți să mănânci orice, dar nu mânca seara, după ora 18:00, orice ar fi. Am acum un secret, mi-am făcut un fel de tabiet al meu și al copiilor, ne facem câte un ceai de fructe seara.

Mi-am dat seama că bând o cană mare de ceai aromat, de la cireșe, banane si așa mai departe, îmi umple efectiv stomacul. Îmi ia din nevoia de a mânca. În plus, ceaiul mă și liniștește, îmi și taie senzația de foame și mă simt foarte bine. Se vede că am slăbit, pentru că nu mai mănânc seara, ăsta este singurul lucru la care am renunțat.”, a adăugat vedeta.

