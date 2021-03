Vineri, 19 martie 2021, în timp ce prezenta subiectele ediției „Acces Direct” din acea zi, Mirela Vaida (39 de ani) a fost atacată în direct cu o cărămidă de către o femeie goală. La scurt timp după atac, un echipaj de la 112 și unul de poliție au ajuns la fața locului.

Mirela Vaida depune plângere împotriva femeii care a atacat-o în platoul „Acces Direct”

Prezentatoarea TV susține că nu o cunoaște pe agresoarea care i-a cerut o sumă de bani. Femeia a pătruns în platoul emisiunii TV pe o ușă laterală neprotejată, ușă pe care angajații o foloseau pentru a ieși în pauze.

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine și o femeie goală, dezbrăcată complet, care urla continuu: «Să îmi dai banii, să îmi dai banii».

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Credeți-mă că și acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracțiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit și că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliție spun că au identificat-o pe această doamnă și că ar fi o persoană din județul Iași.

Nu știm cum a ajuns până aici. Mai avea o sacoșă cu vreo trei-patru pietroaie pregătite acolo în spate la intrare”, a povestit Mirela Vaida, potrivit Spynews. În cursul zilei de luni, 22 martie, prezentatoarea TV va merge la Secția 4 pentru a depune o plângere împotriva agresoarei, mai relatează Spynews.

În cazul în care se va dovedi că fapta a avut discernământ, femeia de 40 de ani din Iași riscă să facă închisoare. „Am avut un moment în care m-am simțit paralizată, m-am speriat foarte tare. Au reușit băieții din regie, care erau în platou atunci, să reacționeze”, a mai declarat una dintre colegele Mirelei Vaida.

Citește și:

Cum au fost surprinși Jennifer Lopez și Alex Rodriguez, după ce s-a spus că s-au despărțit

Ce bărbați din showbizul românesc i-au „făcut avansuri” Mariei Constantin

Mirela Vaida, weekend la munte cu familia după incident

„Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte, pentru că era un weekend pregătit la munte cu familia. Sigur că sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul.

Pentru cei care cred că este o farsă, le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ce am trăit eu astăzi [19 martie], pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii”, a mai declarat Mirela Vaida în mediul online.

Prezentatoarea de televiziune și soțul ei, Alexandru Vaida, s-au cunoscut în anul 2005 și s-au căsătorit patru ani mai târziu, în 2009. Împreună au trei copii, doi fii și o fiică, Tudor (7 luni), Vladimir (3 ani) și, respectiv, Carla (aproape 4 ani).

Titza, mama soțului ei, este de ceva timp un extra-ajutor. Asta după ce a renunțat la locuința sa din Cluj-Napoca și s-a mutat în București ca să-și îngrijească nepoții.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro