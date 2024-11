Mira se confruntă cu probleme de sănătate: „Îmi arde corzile vocale”. Artista va pleca în străinătate pentru tratament

Mira (29 ani) a dezvăluit că de opt ani se confruntă cu o problemă de sănătate care îi afectează corzile vocale. Deși preferă să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, artista a hotărât că este timpul să le povestească fanilor ei despre problemele ei.

Mira se confruntă cu probleme de sănătate

Mira, pe numele ei adevărat Maria Mirabela Cismaru, a dezvăluit că de mai mulți ani se confruntă cu o problemă de sănătate care îi afectează vocea. Acum, artista a mărturisit că se pregătește să plece în străinătate, în speranța că medicii din Belgia vor reuși să o ajute.

Aceasta a explicat că a fost diagnosticată cu hernie hiatală. Hernia gastrică transhiatală reprezintă o afecțiune în care partea superioară a stomacului trece în torace din cauza lărgirii orificiului (hiatusului) diafragmatic care face legătură dintre esofag și stomac. Astfel, acidul gastric urcă înapoi spre esofag, ceea ce duce la apariția bolii de reflux gastro-esofagian.

„Mi se pare incredibil cum ajungem noi să fim recunoscători pentru ceea ce avem, abia când nu mai avem. Asta cu sănătatea e cea mai importantă. Deci am primit lecție după lecție, când vine vorba de sănătate. Și să știți că mă confrunt cu boala asta de reflux de aproape 8 ani de zile”, a spus Mira pe Instagram.

Artista a mărturisit că în prezent este dependentă de medicamente întrucât această afecțiune îi afectează nu doar viața personală, ci și pe cea profesională.

„Am o hernie hiatală și drept urmare toată aciditatea îmi vine înapoi în gât și îmi arde corzile vocale, pe scurt. Mă afectează și mă impactează în cel mai direct mod, nu doar viața personală, cât și viața mea profesională și sunt foarte tristă, vă zic sincer. În acest moment al vieții mele eu sunt dependentă de pastile, dar partea bună este că o să plec în Belgia la un doctor și abia aștept să vă zic cum decurg lucrurile acolo”, a povestit ea.

Artista a suferit o intervenție chirurgicală în vară

Aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă Mira. În vara acestui an artista a suferit o intervenție chirurgicală la ochi pe care o plănuia de ceva timp. Aceasta purta de mai mult timp ochelari de vedere și și-a dorit foarte mult să poată renunța la ei. Iar visul său a devenit realitate.

„Mie nu îmi vine să cred că m-am operat și astăzi este deja o zi de la operație. De astăzi eu nu mai port ochelari, adică nu îmi vine să cred. În sfârșit o să văd și eu la concerte mai mult de rândul doi. Deja la distanță văd bine de aproape e acum o problemă. (…) Acum aveți grijă ce scrieți că o să văd”, a spus artista în mediul online la scurt timp de la intervenție.

Tot atunci, Mira spunea că este vorba de o intervenție deloc dureroasă și tocmai din acest motiv a ales-o.

„Am făcut procedura asta și mi-am dorit foarte mult să o fac pentru că este cea mai puțin dureroasă, e mult spus, pentru că nu doare deloc. În timpul intervenției se simte ușoară presiune iar după ce m-am operat am simțit vreo jumătate de oră o usturime mică și un mic disconfort, după care nu am mai simțit nimic, am rămas așa doar cu ceață pe ochi câteva zile. Asta este tot”, a mai zis Mira la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram

