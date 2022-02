Marina Almășan: „Victor Socaciu a fost ‘ajutat’ să plece mai devreme!”

Marina Almășan a făcut o serie de noi mărturisiri neașteptate cu privire la moartea fostului său soț, Victor Socaciu. Amintim că marele cântăreț de folk s-a stins din viață în urmă cu două luni, pe 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani. Marina Almășan a fost atunci cea care a anunțat trecerea în neființă a fostlui soț, postând pe rețelele de socializare următorul mesaj:

Victor Socaciu avea probleme renale grave, făcuse un transplant de rinichi în urmă cu trei ani, suferea de diabet și în primăvara anului 2021 a trecut prin COVID-19.

Recent, în cadrul unui interviu acordat publicației OK!Magazine, Marina Almășan a spus că regretă că nu a putut fi alături de Socaciu în ultimele luni de viață ca să-l ajute. Vedeta de televiziune se simte acum vinovată pentru că nu a avut cum să fie lângă regretatul artist, spunând că “ar fi fost ajutat” să plece atât de devreme din rândul celor vii. Întrebată care a fost episodul în care a simțit că viața o încearcă mai mult dect ar trebui, Marina Almășan a răspuns:

Cu siguranţă, finalul poveştii mele cu Victor şi neputinţa mea de a fi lângă el până la final, ajutându-l să-l împingă pe acesta cât mai mult cu putinţă. După toate câte am aflat, în documentarea mea pentru carte ( nu uitaţi că nu sunt numai o “fostă soţie” , ci şi un jurnalist responsabil!), am ajuns la concluzia că Victor a fost “ajutat” să plece mai repede. Iar aici mă simt acum profund vinovată că nu am fost acolo.