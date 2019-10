Lavinia Pîrva, în costum de baie la 6 luni de când a născut

Lavinia Pîrva se află într-o binemeritată vacanță și profită din plin de timpul liber nu doar pentru a se relaxa, ci și pentru a ține legătura cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Artista s-a fotografiat în costum de baie și a publicat imaginile pe internet, iar aprecierile și cuvintele de laudă nu au întârziat să apară.

Lavinia Pîrva s-a pozat într-un costum de baie întreg negru și se poate observa cu ochiul liber că artista a reușit să scape de toate kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii. Frumoasa brunetă a postat și filmulețe din vacanță, semn că se distrează de minune.

Lavinia Pîrva a recunoscut că viața sa s-a schimbat odată cu sarcina: ”Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Aceastăaminune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume”, – mărturisea recent soția lui Stefan Bănică.

Sursă foto: Instagram

