Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Laura Cosoi (38 de ani) a vorbit despre cum au decurs primele sărbători pascale de când tatăl ei s-a stins din viață. Marius Cosoi a decedat pe 26 noiembrie 2020. Bărbatul fusese infectat cu noul coronavirus.

„Azi, tăticul meu iubit și bun a plecat la Domnul. Iar eu nu mai pot de dor …”, a scris actrița atunci, în mediul online. Din luna august a anului 2015, Laura este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Împreună au două fiice, Rita (2 ani) și Vera (7 luni).

Laura Cosoi, primul Paște fără tatăl ei: „A fost ciudat”

„Am sărbătorit Paștele catolic acum două săptămâni. Am fost acasă la Iași. Noi sărbătorim Paștele acasă, la Iași, când se nimerește separat. Când Paștele ortodox coincide cu cel catolic rămânem la București. E primul an fără tata așa că mi-am dorit foarte mult să fiu cu frații mei.

A fost ciudat. Copiii chiar sunt o alinare și o vindecare din toate punctele de vedere. Mi-am făcut foarte multe scenarii, pentru că de când s-a întâmplat nu am mai ajuns acasă. Copiii au fost testați și ei pozitiv cu COVID-19 în perioada respectivă și nu am putut să ne vedem…

Ajungând noaptea, că știi, noaptea se lasă peste noi toți, am intrat în casă și efectiv casa s-a umplut de veselia fetițelor și a fraților, pentru că s-au bucurat că ne-am văzut. Am revenit cumva la atmosfera de altădată și tata este oricum cu noi tot timpul.

4 luni cred că au trecut, imediat se fac 5. Foarte repede a trecut. Acceptăm că misiunile se încheie pe Pământ și că mai devreme sau mai târziu se întâmplă, așa că nu avem decât să trăim noi pentru el și el prin noi. Consider că el e nemuritor prin noi, prin nepoți, nepoate. Am ciocnit ouă, am fost la biserică”, a mărturisit actrița.

Laura are o soră, Alina (31 de ani), și doi frați, Marius (17 ani) și Andrei (10 ani). „Ne înțelegem foarte bine. (…) De obicei mergem la ski împreună. Anul acesta nu am reușit să mergem, dar ne vedem cum putem. Cred că urmează să vină la București”, a spus actrița despre frații ei mai mici.

În perioada de după decesul tatălui lor, Laura, Alina și soțul actriței au fost alături de Marius și de Andrei, încercând totodată să nu fie intruzivi. „Tot timpul am fost foarte uniți. (…) E o perioadă destul de delicată.

E fix perioada în care se întâmplă cele mai multe transformări. Îmi doresc să fim aproape de ei și cumva Cosmin să preia o parte din rolul pe care-l avea tata pentru că știu că tata avea foarte multă încredere în Cosmin”, a mai spus Laura.

